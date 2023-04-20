查巴西外交官輕生疑雲 外交部調查團部分成員今出發

駐巴西聖保羅辦事處組長王之化今年3月在駐地住所墜樓，遺孀控含冤輕生，疑與生前核銷駐處官邸高額修繕費的職場霸凌有關；外交部調查團原擬23日出發。民眾黨立委邱臣遠今天在立法院外委會質詢相關議題，外交部長吳釗燮表示，外交部調查團分批前往調查，部分人員今天出發。

邱臣遠質詢時關切王之化事件調查進度，吳釗燮答詢，會以客觀中立立場展開相關調查，結果出爐後會向外界說明。吳說，調查團會提早出發，也是希望盡快進行調查，釐清真相，「我們外交官發生這種不幸案件，對外交部來講也是一個重大的衝擊，我們都感到非常的不捨。」

邱臣遠指出，前線外交人員心理壓力非一般人能體會，外交部現在是否涉有心理輔導機制？吳釗燮答詢，外交部有既有的諮商機制，也一再通函所有外館，若需協助會盡量幫忙。