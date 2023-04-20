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查巴西外交官輕生疑雲 外交部調查團部分成員今出發

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。記者林澔一／攝影

巴西聖保羅辦事處組長王之化今年3月在駐地住所墜樓，遺孀控含冤輕生，疑與生前核銷駐處官邸高額修繕費的職場霸凌有關；外交部調查團原擬23日出發。民眾黨立委邱臣遠今天在立法院外委會質詢相關議題，外交部長吳釗燮表示，外交部調查團分批前往調查，部分人員今天出發。

邱臣遠質詢時關切王之化事件調查進度，吳釗燮答詢，會以客觀中立立場展開相關調查，結果出爐後會向外界說明。吳說，調查團會提早出發，也是希望盡快進行調查，釐清真相，「我們外交官發生這種不幸案件，對外交部來講也是一個重大的衝擊，我們都感到非常的不捨。」

邱臣遠指出，前線外交人員心理壓力非一般人能體會，外交部現在是否涉有心理輔導機制？吳釗燮答詢，外交部有既有的諮商機制，也一再通函所有外館，若需協助會盡量幫忙。

外交部發言人劉永健表示，外交部對王之化輕生原因沒有預設任何立場，會秉持公平客觀立場進行調查，回應家屬提出的各項質疑，無論是聖保羅辦事處館舍修繕採購或人員管理、經費支用等，調查團都會實地了解、釐清。

民眾黨立委邱臣遠今天在立法院外委會質詢駐巴西聖保羅辦事處組長王之化輕生事件。外交部長吳釗燮表示，外交部調查團分批前往調查，部分人員今天出發。 圖/取自國會直播網站
民眾黨立委邱臣遠今天在立法院外委會質詢駐巴西聖保羅辦事處組長王之化輕生事件。外交部長吳釗燮表示，外交部調查團分批前往調查，部分人員今天出發。 圖/取自國會直播網站
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮今天上午到立法院外委會備詢。記者林澔一／攝影

外交部 邱臣遠 吳釗燮 巴西

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