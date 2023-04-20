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朱立倫會見AIT主席羅森伯格 交流台美關係與兩岸議題

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫上午於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫上午於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫上午於中央黨部會見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格(Laura Rosenberger)，朱立倫表示，去年6月訪美時，便曾與時任美國國安會中國與台灣資深主任的羅森柏格會談，此次非常歡迎羅森柏格訪台。此次會談雙方廣泛且深入交流，就台美共同關切的兩岸、國防、科技及能源安全、兵役制度改革、台灣民主與選舉等議題深入對談。

針對台海局勢，朱立倫重申結合「國防」(Defense)與「對話」(Dialogue)並行的「2D戰略」，一方面透過兵役改革等方式增強我國國防力量，另一方面也尋求與對岸溝通對話，以求降低兩岸緊張關係、維持區域和平穩定。

朱立倫強調，國民黨一向主張「親美、友日、和陸」的外交政策，已經用各種實際行動展現、加強與各方的對話與交流，相信能為台灣帶來和平穩定與繁榮發展。

朱立倫也提到，國民黨能源政策與急進廢核的執政黨不同，國民黨追求穩健的綠能成長，在綠能尚未能成為我國發電主力前，不應輕易廢核，因為能源問題不僅將使人民飽受缺電之苦，更將影響國家安全。

國民黨表示，羅森柏格曾任美國國務卿布林肯幕僚長與資深顧問，並於今年3月20日就任美國在台協會主席，為該職第二位女性出身且最為年輕者。此次會談同時由AIT經濟組組長宋子仁(Rashad Jones)、AIT政治組組長饒昌明(Richard Jao)及相關幕僚陪同出席。國民黨方面則由主席特別顧問兼駐美代表兼國際事務部主任黃介正、文傳會副主委林家興及國際事務部幕僚陪見。

國民黨 美國在台協會 朱立倫

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