立委指賴清德8月參加巴拉圭總統就職典禮 可能順道訪美

國民黨立委陳以信今天在立法院外交及國防委員會質詢時問外交部次長李淳，友邦巴拉圭正在選舉總統，但無論是誰當選，就職典禮我方都會派員參加，到時是蔡英文總統前往，還是副總統賴清德？

李淳答詢，巴拉圭總統就職典禮時間約在今年八月，我方參加巴拉圭總統就職典禮是確定的，但由哪位領導人代表台灣出席，目前還在規劃當中。陳以信表示，他聽說目前是規劃由賴清德前往，會「順便」過境美國，質疑是否為總統選戰打知名度。

陳以信說他要提醒，上次賴清德代表台灣到宏都拉斯參加總統就職，當時還保證台、宏邦交不會有變化，結果沒想到回來沒多久以後，宏都拉斯就與我國斷交了，若這次派賴清德去巴拉圭又是同樣的結果，恐台灣外邦交關係帶來負面影響。

李淳答詢，目前尚未確定由總統或副總統出訪，還沒有定案，也都在討論當中；他強調台灣與巴拉圭執政黨、在野黨均維持深遠長久的關係。

陳以信聽了李淳答詢後，直言「深遠長久的關係是官話」，我方跟宏都拉斯不深遠長久嗎？酸說「每個斷交的關係都是既深遠又長久」，但國家利益當前時，這些「深遠長久的關係」到最後都會被犧牲，善意提醒，巴拉圭是在南美最後邦交國了。