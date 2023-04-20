陳福海早加入民眾黨 縣議員董森堡：不意外 只是再多一黨

對於媒體報導陳福海加入民眾黨一事，金門民眾也是熱議不斷，有網友就說，「會不會到時候風向不好，海哥又申請退黨」； 對此，縣議員董森堡表示，「他一點都不意外」，他說陳福海曾加入過國民黨與親民黨，如今只是多一個，只希望陳福海能為金門多爭取一些預算資源，與政策開放。

陳福海加入民眾黨一事，民眾討論熱烈，有民眾就說，這樣變來變去，「會不會到時候風向不好，海哥又申請退黨」；也有人調侃說，「海哥目前是加入最多政黨的政客，如果他改天加入民進黨，我也不意外」；也有正面看待的人表示，「管他是黑貓白貓或是什麼黨的，會幫百姓謀福利的才是好縣長」。

董森堡今天則表示，陳福海曾是國民黨，也曾被除籍過；也加入過親民黨，依照他政治人物的個性，對於他加入民眾黨，他不會感到意外，如果有一天加入其他政黨，也不都意外，但主要希望，他加入民眾黨能否為金門爭取更多預算資源或相關法令的開放，期許陳福海對兩岸事務要更努力，畢竟現在兩岸關係緊張，欠缺兩岸溝通橋樑，希望他好好做。

據了解，陳福海上任後，每每對外發言，總是愛說，以金門身處台灣、中國夾縫中的角色，不宜也不應該有「藍、綠」的問題，所以他都說自己是「無黨籍」身分，他說，這樣更適合跟各政黨交朋友，跟他們說「金門的故事」，來感動這些好朋友，才是爭取兩岸支持最適合的角色。