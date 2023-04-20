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陳福海早加入民眾黨 金門主委妙喻「結婚了還沒宴客」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會今天召開定期會，金門縣長陳福海（右）也出席，並與議長洪允典握手。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天召開定期會，金門縣長陳福海（右）也出席，並與議長洪允典握手。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海昨天被媒體爆出，早在去年縣長選舉前就已加入民眾黨，今天是金門縣議會召開第8屆第1次定期會，陳福海也出席但全程低調不回應，對此，民眾黨金門黨部主委吳嘉將則證實，是在選前就入黨，他也幽默的說，陳福海加入民眾黨，就像是「兩人結婚了，只是還沒宴客」，大家不用太嚴肅看待。

陳福海今天上午出席定期會時，相當低調，深怕記者詢問有關加入民眾黨的事，全程閃躲，後來還把議長洪允典拉出來當擋箭牌，陳福海後來只小聲的回說「這是之前的事」，其他就不願多說。

針對此，縣長室幕僚轉述表示，民眾黨主席、前台北市長柯文哲是近年來國內政壇首位提出支持建設金廈大橋的代表性人物，陳福海在去年6月份也曾發出新聞稿感謝柯前市長對金門的關心與友善。

為何陳福海會加入民眾黨？幕僚透露，金門縣府在陳福海8年前縣長任內就與台北市府有持續性的政務交流，包含水費代收、醫療資源的協調等等。陳福海與柯文哲本來就有私交，為了金門未來的建設發展，金門需結交友善的朋友，才會選擇加入。

據了解，其實早在去年6月18日，柯文哲來金門主持「金門聯絡處」主持揭牌時，當時地方就盛傳，兩人將安排密會，但因為時間兜不攏與時機敏感，後來兩人未碰面，改為柯文哲的分身民眾黨前立委蔡壁如與柯文哲的辦公室主任謝明珠與陳福海碰面，所以研判牽線人應該就是兩人之一，只是後來雙方都改為台北碰面。

消息人士也透露，陳福海估計就在6至7月間就已加入民眾黨，當時柯文哲在金門拋出興建金廈大橋的主張，引發熱議，幾乎藍綠立委都猛K，陳福海當時也立即發文力挺柯文哲，他說，相當肯定柯市長倡議金廈大橋，陳福海說，和平穩定的兩岸關係是兩岸重中之重，金門一直是兩岸互動的重要樞紐，一條以經濟、民生為出發點的橋樑，不僅能銜接金廈小兩岸，也能替台灣搭起無形的情感連結，不僅該做且要加速規劃。

吳嘉將表示，陳福海應是「選前就加入」，他覺得陳福海會加入，主要是為了勝選考量，他說，除了民眾黨的形象好外，柯文哲的金門大橋主張，也很受金門民眾支持，所以陳福海才會趁勢加入，他說，陳福海加入的時間比他還早，具體時間他並不清楚。

金門縣議會今天召開第8屆第1次定期會，金門縣長陳福海也出席，但全程低調不回應。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天召開第8屆第1次定期會，金門縣長陳福海也出席，但全程低調不回應。記者蔡家蓁／攝影
民眾黨金門黨部主委吳嘉將幽默的說，陳福海應該選前就加入民眾黨，這就好比「已經結婚了，只是還沒請客」。記者蔡家蓁／攝影
民眾黨金門黨部主委吳嘉將幽默的說，陳福海應該選前就加入民眾黨，這就好比「已經結婚了，只是還沒請客」。記者蔡家蓁／攝影

陳福海 民眾黨

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