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時力批NCC護航鏡電視藐視國會 調查報告比ChatGPT不如

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院交通委員會昨天邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥（右下）針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，多名國民黨立委上前要求陳耀祥下台負責。記者邱德祥／攝影
立法院交通委員會昨天邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥（右下）針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，多名國民黨立委上前要求陳耀祥下台負責。記者邱德祥／攝影

鏡電視申照案爭議未平，時代力量立委陳椒華邱顯智昨天提出臨時提案，要求立法院交通委員會退回NCC繳交的密件調查報告，時代力量發言人余佳蒨今天說，NCC的調查報告內容比「ChatGPT」產出的文字還不如，只是圓心書面報告的換句話說，完全藐視國會。

時代力量今天發布新聞稿指出，鏡電視申設爭議不斷，立法院交通委員會昨天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視申設及營運管理問題」專題報告，但是報告內容依然避重就輕，老調重彈。

余佳蒨說，陳椒華與邱顯智雖然當場提出臨時提案，要求NCC撤回報告，無奈遭到執政黨立委封殺，NCC的調查報告內容比「ChatGPT」產出的文字還不如，只是書面報告的換句話說，完全執政、完全藐視國會。

余佳蒨指出，NCC以密件送出的鏡電視調查報告，內容完全沒有針對人頭股東、資金負債等爭議事件進行實質調查，僅以了無新意的舊資料複製貼上，內容空洞又敷衍，完全跟先前戶政資料外洩內政部所提交的行政調查報告如出一轍，根本沒有調查卻「指鹿為馬」稱為調查報告。

余佳蒨強調，行政機關本應對立法院負責，接二連三藐視國會的案例已經證明，完全執政就是完全卸責，面對爭議不斷的鏡電視案，身為獨立機關的NCC更不該成為民進黨的附隨組織，完全喪失獨立機關的獨立性。

NCC 時代力量 鏡電視 邱顯智 陳椒華

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