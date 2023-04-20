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美議員連署邀蔡英文出席APEC 吳釗燮：會做最好安排

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
外交部長吳釗燮（中）今天上午到立法院外委會備詢前受訪。 記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮（中）今天上午到立法院外委會備詢前受訪。 記者林澔一／攝影

亞太經濟合作會議（APEC）今年由美國主辦，21位美國眾議員18日致函美國國務卿布林肯，籲邀請蔡英文總統參加11月舉行的APEC領袖會議；外交部長吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會備詢，會前受訪時表示，台灣參加APEC有長遠做法，已參與多年，方式活躍，本次參與領袖會議的方式會與其他國家討論，做最好安排。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交、經貿相關單位官員，到立法院進行「近年參與國際組織及推動經貿外交之成果與未來策進作為」業務報告並備詢，參與單位包括外交部、行政院經貿談判辦公室、經濟部、衛福部、以及環保署等。

吳釗燮說，台灣參加APEC有長年的作法，依照APEC慣例參與了很多年，參與方式也都很活躍，各個會議的參加都有長久歷史；有關經濟體的領袖會議，我方也會跟其他國家來做最好的協商與安排。

吳釗燮說，雖然我方目前無法參加WHA，但近年來國際支持台灣的聲浪越來越高，尤其政策、社群、其他國家或國會議員，支持台灣的力道越來越強；台灣各界對WHO議題有非常堅強的意志，外交部作為相關主責單位，會盡全力，努力到最後一刻。

媒體追問美方是否給予幫助？吳釗燮回應，有關台灣參與國際組織相關事宜，美方一直非常努力協助台灣，也協調其他國家，讓台灣有參與這些重要、功能性國際組織的機會。

媒體問，美國共和黨總統參選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）15日參加全國步槍協會（NRA）活動時，提議美國協助台灣每人發放AR15步槍以抵抗中國入侵，吳釗燮回答，這是拉馬斯瓦米個人看法，他不予評論。

民進黨立委王定宇今天在外委會質詢時也提及ＡＥＰＣ問題，問外交部次長李淳，今年有沒有機會實現元首參加ＡＥＰＣ？李淳未正面回應，僅表示，尊重主辦國美國的安排，我國家元首參加各種國際組織，是台灣從過去到現在努力的方向。

民進黨立委王定宇今天在外委會質詢時也提及ＡＥＰＣ問題，問外交部次長李淳，今年有沒有機會實現元首參加ＡＥＰＣ？李淳未正面回應，僅表示，尊重主辦國美國的安排，我國家元首參加各種國際組織，是台灣從過去到現在努力的方向。 圖/擷取自國會直播網站
民進黨立委王定宇今天在外委會質詢時也提及ＡＥＰＣ問題，問外交部次長李淳，今年有沒有機會實現元首參加ＡＥＰＣ？李淳未正面回應，僅表示，尊重主辦國美國的安排，我國家元首參加各種國際組織，是台灣從過去到現在努力的方向。 圖/擷取自國會直播網站
外交部長吳釗燮（中）今天上午到立法院外委會備詢前受訪。 記者林澔一／攝影
外交部長吳釗燮（中）今天上午到立法院外委會備詢前受訪。 記者林澔一／攝影

美國 吳釗燮 APEC 蔡英文

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