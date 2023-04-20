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侯友宜訪新加坡 張善政祝福圓滿達成城市外交任務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政祝福侯友宜市長參訪新加坡能圓滿達成城市外交任務。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政祝福侯友宜市長參訪新加坡能圓滿達成城市外交任務。記者鄭國樑／攝影

新北市長侯友宜參訪新加坡，外界賦予他更大的期待，桃園市長張善政今天參加地方活動後受訪表示，侯友宜市長到新加坡基本上是城市外交，一則當然希望他圓滿達成城市外交的基本任務，二則也希望他展現國際交流面的一些功力，把台灣更明顯地推向全世界。

至於自己有沒有出國訪問的計畫，張善政表示目前還沒有任何出訪的計畫。

張善政去年12月底上任後，幾乎每個月都有外國駐華代表拜訪，恭賀他當選，也希望促進雙方經濟、文化、環境永續經營各方面的交流活動，這個月6日新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑拜會張善政時，就表達期盼桃園與新加坡未來在水利、科技、觀光、環保及永續城市等領域有更多合作與交流機會；也邀請張市長今年9月率團參加由新加坡舉辦的世界城市高峰會，與全球各城市探討永續城市發展藍圖及實際作為，並分享桃園在地成功經驗，共創包容且韌性的宜居城市。

其他像2月22日印度台北協會會長戴國瀾拜訪張善政，波蘭台北辦事處高則叡處長3月23日來訪，桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席3月25日也率團來訪，還有日本、傑克等有好城市首長來訪，都提出與桃園經濟、文化、教育、科技及能源等多元面向的合作契機，有的還要請張善政訪問，都由市政府評估中。

張善政 新加坡 侯友宜

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