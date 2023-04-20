侯友宜訪新加坡 張善政祝福圓滿達成城市外交任務

新北市長侯友宜參訪新加坡，外界賦予他更大的期待，桃園市長張善政今天參加地方活動後受訪表示，侯友宜市長到新加坡基本上是城市外交，一則當然希望他圓滿達成城市外交的基本任務，二則也希望他展現國際交流面的一些功力，把台灣更明顯地推向全世界。

至於自己有沒有出國訪問的計畫，張善政表示目前還沒有任何出訪的計畫。

張善政去年12月底上任後，幾乎每個月都有外國駐華代表拜訪，恭賀他當選，也希望促進雙方經濟、文化、環境永續經營各方面的交流活動，這個月6日新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑拜會張善政時，就表達期盼桃園與新加坡未來在水利、科技、觀光、環保及永續城市等領域有更多合作與交流機會；也邀請張市長今年9月率團參加由新加坡舉辦的世界城市高峰會，與全球各城市探討永續城市發展藍圖及實際作為，並分享桃園在地成功經驗，共創包容且韌性的宜居城市。

其他像2月22日印度台北協會會長戴國瀾拜訪張善政，波蘭台北辦事處高則叡處長3月23日來訪，桃園姊妹城市法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區法拉利主席3月25日也率團來訪，還有日本、傑克等有好城市首長來訪，都提出與桃園經濟、文化、教育、科技及能源等多元面向的合作契機，有的還要請張善政訪問，都由市政府評估中。