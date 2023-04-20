三級機關首長雙軌制 政院：不會破壞文官體系

行政院推動六部會組織改造，其中新增設三級機關中，政府有意推動部分首長「常務及政務雙軌制」，除了由常任文官擔任以外，也可允許政治任命。被在野黨質疑是破壞文官體制。行政院代理發言人羅秉成今表示，未來組改若在立院通過，10個三級機關首長得以政務進用，占整體127個三級機關比率約為7%，怎會摧毀常任文官體系？

羅秉成今主持院會後記者會說明，三級機關首長採雙軌制，這是政府組織永續發展的議題，大家可理性討論，但不用過度政治操作或渲染誇大。早在民國93年，中央機關組織基準法第18條已訂定，三級機關首長「原則是常任，例外可雙軌」。該規定須有法律明文，並基於其特殊性，20多年來這樣的運作沒有問題。

羅秉成指出，現行三級機關首長可採雙軌的，在123個三級機關首長中只有7個，其中真的政務任用只有3個。像中央健保署長石崇良原職位是政務任命，後改為常務任命，這樣的情形所占比例非常低。立法本意是讓三級機關在特殊情形、法律授權下可政務任命，可能因職位上的政策、專業需求，在常任文官中可能找不到適當人選，並無排除常任文官。

羅秉成說，這次組改在經濟部3個署、交通部觀光署有特別規定可採雙軌，從產業發展來看，要從業界找人才需要有彈性用人空間。組織要採單軌或雙軌其實是有增有減，環保署毒物及化學物質局也是雙軌制，未來若改制為環境部化學物質管理毒物署後則改為單軌，所以是看組織功能需求去調整。

羅秉成表示，蔡政府在歷屆政府最重視常任文官，他從律師轉任公職，在進入公職後發現文官非常優秀，部會首長政務官任用，好多都是常任文官被拔擢，像是秘書長李孟諺、財政部長莊翠雲、經濟部長王美花都是常任文官，一路表現優越被拔擢為政務官。

他重申，國家在組織、人事都是用人唯才，「誇大成摧毀文官體制，太小看常務文官體質」，在單純組改問題上大作文章，沒有必要。

人事總處昨天也說明，即使是列政務、常務雙軌制的三級首長，政務任用也只是選項之一，還是要依業務需要決定。目前立法通過的7個雙軌任用三級機關中，僅內政部空中勤務總隊、衛福部中央健康保險署、海洋委員會海洋保育署、國防部全民防衛動員署4者曾為政務任用。