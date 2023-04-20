國民黨憂兩岸不對話觀光受害 籲蔡政府速重啟兩岸觀光

國民黨今舉行「兩岸不對話，觀光受其害！籲開放組旅遊團赴陸，儘速恢復兩岸旅遊」記者會，文傳會主委洪孟楷向蔡政府提出三點呼籲，儘速開放國人組團赴陸旅遊、放寬陸籍人士來台專案申請規定、儘速與對岸協商重啟兩岸觀光交流。他強調，兩岸交流互動才能降低台海緊張情勢。

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣旅行業協會理事長黃文卿、中華民國觀光領隊協會理事長嚴從音、台北市旅行商業同業公會副理事長柯牧洲今日受邀出席記者會，針對疫情過後，兩岸旅遊交流停滯造成觀光產業的困境現身說法。

張桂銓表示，大陸市場仍禁止組團前往，讓台灣旅遊業無法前進大陸市場，他呼籲政府除了解除大陸旅遊組團的限制令外，也要放寬陸客來台專業交流部分，因為現在是邀請制，但審核條件非常嚴格，希望能放寬條件，「因為國內有非常高比例的觀光業者是針對大陸市場」。

黃文卿表示，雖然沒有限制個人赴大陸旅遊，但民眾自己買票到大陸集合旅遊，若到大陸發生糾紛，權益能受到保障嗎？他呼籲政府重視業者希望開放組團赴大陸旅遊的心聲，並提供具體時間表，讓業者能夠超前部署。

嚴從音提及，台灣領隊中華語領隊占37%，但只能帶港澳、大陸旅客，目前只有港澳有開放，可是國人去港澳參加團體比例不高，自由行較高，所以多數華語領隊目前處於沒有工作狀況。呼籲政府 能幫助大家找回華語領隊，讓他們有工作權。

柯牧洲指出，陸客來台有八成的目的是觀光、一成五專業交流、二成是社會交流，陸客來台對台灣觀光產業的幫助很大，他希望政府重視觀光產業的生存權以及產業人員的生計權，唯有開放兩岸旅遊，才能真正和平保台，促進兩岸更認識。

洪孟楷表示，政府應該協助超前部署因應，提出具體的時間表，有了時間表才能預做規劃，讓業者儲備人力、加強訓練、做好後勤支援，以因應當開放國門時可以第一時間到位；如果沒有預告時間表，就會造成手足無措，人仰馬翻，呼籲執政黨要聽到業界的聲音。

洪孟楷表示，當前亞洲各國在疫情之後都在進行拚觀光的努力，韓國喊出3年後、2027年3000萬人次觀光旅遊、新加坡喊出2024年恢復疫前觀光人次，但台灣的觀光局喊出今年破600萬觀光人次，以目前規劃時間來講，到年底仍有一段路要努力，更不用說何時才能恢復疫前的1千萬觀光人次。