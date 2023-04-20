選中正萬華 于美人「藍綠白通吃」 綠營票艙恐動搖

媒體人于美人今投下震撼彈，宣布角逐中正、萬華立委，以無黨籍參選恐影響選各黨支持者投票意向。議員吳沛憶就認為，淺藍、淺綠的票都可能會在于身上，但民眾黨若派人支持者會歸隊，于可能拉走更多綠營選票；議員鍾小平說，于影響對於藍營較弱，郭昭巖指出，于是可敬對手，但藍營基層忍8年，有明智眼光決定誰替地方發聲。

吳沛憶表示，于美人參選有點類似的台北市前副市長黃珊珊參選情況，要看于美人的態度，未有無與民眾黨往來合作，若比照黃珊珊模式，相對來說是有利的情勢，因為民眾黨的票會轉移到她身上。

吳沛憶分析，于美人是新鮮人，勢必會影響藍綠，以黃珊珊的模式，就會吃到民眾黨的支持者，又可以拿到淺藍、淺綠票源，若直接掛民眾黨，綠營支持者就不會支持，以去年選舉狀況，黃珊珊掛無黨籍，吃到中間選民票，也吸收到淺藍、綠的票源，對于美人相對有利。

鍾小平認為，對於藍營的影響較弱，而于美人以無黨籍參選，就是希望得到綠營的票，所以她想「藍綠白通吃」，這是她以無黨籍參選的概念，假如民眾黨如果真的派邱臣遠下來選，于美人就會吃到綠營的票，白色陣營就會歸隊回民眾黨。

郭昭巖則說，其實早就有感覺于美人會出來選，因為過年時候就有看到他們在串連，不過因為于美人有知名度、媒體資源多，不只是國民黨，對於其他政黨都有影響，也是可敬的對手，希望會有良性競爭，不過藍營基層忍了8年，相信民眾會有明智的眼光來決定能真正為地方服務、發聲的立委。

北市議會民眾黨團副主任吳怡萱指出，以去年台北市長選舉來看，就能理解中正、萬華選票結構，若要獲得支持，必須讓第三勢力能量極大化，才有開拓更多票源的空間，民眾黨在于美人宣布參選後一定會有影響，要思考的是如何用議題、價值理念，爭取更大的力量。

至於民眾黨是否有可能「禮讓」于美人協助參選？吳怡萱說，民眾黨的支持者有期待，黨中央也有機制，要等綜合評估後才會決定，現在領表、登記都還沒開始，也不確定未來有多少人投入選舉，民眾黨還是有主體性，要先遵照黨內程序，當然于美人參選也會是評估重點項目。