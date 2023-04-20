立委將早收清單喻為牛肉 問總統端的是牛肉麵或湯麵？

蔡英文總統昨晚出席台灣美國商會謝年會，致詞時談到下一步將尋求與美國簽署全面自由貿易協定（FTA）的可能性，國民黨立委陳以信今天在立法院外交及國防委員會質詢，指早收清單是台美21世紀倡議和FTA間的「牛肉」，「有早收清單就有牛肉」問外交部長李淳，蔡總統端的是牛肉湯麵還是牛肉麵？

陳以信質詢，蔡英文總統昨晚在謝年飯中暗示台美21世紀倡議和ＦＴＡ間有連結上的可能性，目前規劃為何？FTA有無時間表？外交部次長李淳答詢，ＦＴＡ的部分，目前沒有明確時間表；這個背景是，蔡總統期許台美21世紀倡議談判順利，儘早結束，結束後以此良好基礎，繼續升化到ＦＴＡ談判。

陳以信問，台美21世紀倡議與ＦＴＡ之間距離還有多遠？台美21世紀倡議是否有早收清單？目前在台美21世紀倡議看到的有關務管理及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐等主軸，但都是規範而已，未見貿易項目。

李淳表示，一般ＦＴＡ分兩個部分，第一個部分是現在看到的台美21世紀倡議，這個叫做貿易規則，貿易規則其實在大部分國際雙邊往來很重要，因為會提升雙方業者對於貿易制度的可信性和期待性，就是它的透明化會提高。另一塊是所謂的「市場進入」，包含關稅、投資，有時也會包含政府採購。

「規範是規範，能不能上升到實質的項目成為ＦＴＡ?」陳以信質疑蔡英文總統空中畫餅，問台美21世紀倡議未來是否可能上升到實質項目？陳以信表示，談判簽署中包含早收清單，對台灣來說是很好的基礎，但若沒有的話，那跟ＦＴＡ間就有遙遠距離。

陳以信指出，早收清單是關鍵，蔡總統昨晚暗示台美21世紀倡議和ＦＴＡ間可能連上，連上的關鍵就是早收清單。李淳答詢，在台美21世紀倡議基礎上，和美方探討未來升化和探討重點，至於是否會有早收清單，未來可以討論。

陳以信追問我方是否提出，並將早收清單比喻為牛肉，「有早收清單就有牛肉」質疑蔡總統說的到底是牛肉麵還是牛肉湯麵？陳以信說，既然蔡總統都已經說台美21世紀倡議是進入ＦＴＡ的前一個階段，我方就該向美國具體提出並探討早收清單的可行性。

李淳答詢，早收清單是談判的具體項目，這個議題目前由行政院經貿辦統籌，我方不斷探討各種可能性。陳以信指出，現在看ＦＴＡ就是要看貿易項目，「程序歸程序，交易成本要降低，但交易的本身還是要有實務」。

陳以信說，蔡英文總統既然敢把台美21世紀倡議和ＦＴＡ掛上，觀察指標就是早收清單，美國要不要同意是一回事，質疑我方經貿單位有無這個野心和目標，「哪怕只有一項能做早收清單，都是一個具體的成就」。

李淳答詢，蔡總統有這樣的期待，我們會盡全力來努力。