于美人以無黨籍參選立委　地方人士預測擬採黃珊珊模式

知名主持人于美人今天宣布，以無黨籍參選台北市中正、萬華選區立委。民進黨人士分析，于美人過去政治色彩較親藍，即便以無黨籍參選，評估對藍營選情衝擊較大，民進黨雖然尚未確定人選，但不論最終決定人選，在于美人宣布參選的情況下，對泛綠陣營守住中正、萬華選區立委較有利。

無黨籍立委林昶佐日前表態不再競選連任，過去該選區政黨結構較偏藍，被視為民進黨艱困選區，決定將採取徵召模式，市議員吳沛憶、劉耀仁人都被點名，並積極備戰，綠營內部評估，不論最終決定的徵召人選，都有機會接棒林昶佐留下的立委席次。

針對于美人宣布參選中正萬華選區立委，民進黨立委陳亭妃表示，現在沒辦法評估對藍或綠的影響，因為目前藍綠都還沒有確定人選，且于美人無法直接跟藍營畫上等號，對該選區的影響仍有待觀察評估。

綠營人士表示，中正萬華長年以來雖然不是民進黨的優勢選區，但藍綠選票差距不大，目前看來于美人親藍色彩明顯，像是曾任親民黨主席宋楚瑜競選總統的發言人，去年台北市長選舉也表態支持黃珊珊，不論于美人用無黨籍或任何黨籍參選，對藍營的影響較大。

地方人士分析，民眾黨先前有意延攬于美人入黨，現在于美人宣布用無黨籍參選，可能會採取黃珊珊模式，不強迫于美人選前加入民眾黨，但民眾黨會力挺于美人，希望能夠藍綠通吃，讓得票最大化。