林右昌質疑電動車 謝國樑：永遠會有人詛咒

基隆市長謝國樑推動青年電動機車政策，昨天光陽董事長柯勝峯拜基隆市府宣布參與專案，前基隆市長、內政部長林右昌今天質疑適法性、公平性。謝國樑說，謝謝林部長關心，不過，他認為，永遠都會有人詛咒他的青年電動機車政策，但事實上已經一步一步的落實。

林右昌今天列席立法院司法及法制、內政委員會聯席會議，他表示，政府公務預算、採購程序有一定的法律規定，目前了解還沒有相關預算就和廠商談，有適法性的疑慮；若是採購拿來送給民眾，採購屬於政府財產，即便每年要做公益4小時，仍不符合常態的比例原則。

謝國樑今天上午出席市議員張耿輝服務喬遷時受訪，他說，林右昌先生身為內政部長，難為他對他的青年電動機車政策這麼關心，在這邊謝謝他。

不過，謝國樑認為，永遠都會有人詛咒他的青年電動機車政策，但事實上大家可以看到，已經一步一步慢慢的落實，希望給青年朋友最好的一個解決方案，讓大家可以騎機車、做公益。

至於林右昌質疑市府現在沒有相關預算就跟廠商談，有蠻多適法性疑慮。謝國樑表示，今年有編112年追加預算1萬2千輛共3億6千萬元的補助預算，另外還市政府3億的負債及公車處2億的負債，目前預算看起來是夠的。

媒體詢問林右昌說「由市府來採購給民眾，怪怪的」，謝國樑回應「謝謝林部長，謝謝他」。