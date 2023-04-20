民進黨第三屆高中職國際知識競賽開跑 賴清德助陣宣傳

民進黨國際事務部及青年發展部將舉辦第三屆「2023全國高中職國際知識競賽」，民進黨國際部主任兼發言人謝佩芬表示，民進黨積極培養下一個世代的國際人才，歡迎所有高中職同學報名；記者會現場也播放宣傳影片，由民進黨主席賴清德上陣鼓勵高中職學生踴躍參加。

宣傳影片由賴清德、謝佩芬演出。比賽第一題，主持人以賴清德的英文名字William出題，詢問哪位美國總統的名字不是William？不料，賴清德與謝佩芬雙雙答錯。但賴清德在解題時提及，Bill其實就是William，讓堅持柯林頓總統的名字是Bill Clinton、而不是William的謝佩芬這才明白。後續接連問了棒球題、哈佛相關考題、世界衛生組織（WHO）總部設立地點等題目，五題下來，兩人各答對三題，達成平手。

賴清德表示，高中職學生「反應快、知識豐富，皆非等閒之輩」，鼓勵關心國際事務的好朋友，一起參賽，成為國際知識青年。 青年部主任阮俊達表示，這個活動讓高中職學生有機會將書上所學的知識，轉換為有趣的活動，題目絕對精彩、過程絕對好玩，絕對不虛此行。

阮俊達呼籲，高中職的老師、家長，多多鼓勵學生報名參加，讓學生有自主學習、多元嘗試的機會，並說「有國際知識的年輕人，當然不會變壞」。

來自美國、主修國際關係、現於民進黨國際部實習的「2023WQC大使」Chris也現身記者會。他說，自己因為對國際政治感興趣，想透過國際關係保護民主、捍衛和平，選擇來到台灣交換學生，未來的世界屬於年輕人，歡迎所有台灣的高中職同學，報名參加。