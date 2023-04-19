美國商會謝年飯 蔡英文重申確保能源供應穩定和多樣性

蔡英文總統今晚出席「台灣美國商會（AmCham Taiwan）」2023謝年飯，她表示，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖。她也重申，政府會致力以具體行動改善經商環境，其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性。

今天蔡總統以英文致詞，她指出，感謝會長施立成在過去一年，為促進台灣美國商會與台灣政府和商界關係所做的努力。在施的帶領下，參加謝年飯的政府官員和商界人士人數屢創新高。

蔡總統說，在施立成的領導下，台灣美國商會在經貿政策方面給予台灣政府寶貴的支持與建議。施也致力推動政府與商界的正向交流，並與我國政府共同努力，改善台灣的商業環境。相信本於對台灣的熱愛，施將繼續為台美夥伴關係做出寶貴的貢獻。

蔡總統說，她也誠摯歡迎美國在台協會主席羅森柏格。再次感謝在她過境美國期間的協助與陪伴。

蔡總統說，隨著全球經濟逐漸邁向後疫情時代，面臨俄烏戰爭、氣候變遷、通貨膨脹，和來自對岸的恫嚇等挑戰。然而秉持決心和努力，台灣堅持不懈，在座各位也都見證了這一點。「我很高興告訴各位，台灣在2023經濟自由度指數排名全球第4，是我們迄今為止的最佳表現。」

蔡總統說，外商對台灣仍保有堅定的信心。很高興再度看到台灣美國商會發布的「2023年商業景氣調查報告」顯示，超過7成的受訪企業樂觀看待台灣未來一年的經濟表現，88%的受訪企業表示將維持或甚至擴大在台投資。我要感謝在座各位對台灣的信心和支持。

蔡總統說，她要在此重申，政府會致力以具體行動改善經商環境。其中之一就是確保能源供應的穩定和多樣性。儘管疫情帶來極大的技術性挑戰，我政府現在正努力實現2025年太陽光電裝置容量達20GW，離岸風力裝置容量達5.6GW的目標。在離岸風電方面，擴增運維碼頭，讓風場施工船的作業量能更為充足。在光電部分，將增加5.5GW的饋線容量。也建立中央與地方政府之間的平台，以加速行政程序。

蔡總統說，碳金融是達成能源供應穩定和多樣性目標的另一項關鍵。台灣證券交易所和國發基金與環保署合作，研議成立碳交易平台，此平台的建立將有助與國際合作，達成減碳的目標。很高興從商會的調查報告中得知，為配合台灣實現2050年淨零碳排的目標，56%的會員公司已正式承諾落實淨零碳排或是類似目標。

蔡總統也表示，政府也致力研擬改進和監督法規及政策的機制，提供友善的環境以利外資來臺。國發會也同意擔任私募股權基金的主管機關，相信未來在國發會與金管會的合作下，將引導更多資金投入對台灣經濟發展具戰略重要性的關鍵產業，尤其是透過國外私募股權基金。為符合法制需求，我國經濟部與各相關部會將與立法委員合作，修訂現行法律，讓外國直接投資更具彈性。

蔡總統指出，過去6年來，台美雙向貿易金額成長了近85%。去年台美雙邊貿易總額達1,200億美元，創下歷史新高，台灣也成為美國第8大貿易夥伴。同樣在去年，台灣吸引了超過130億美元的外資進駐，亦創下近10年新高。台商去年對美投資金額更達10億美元，相較前一年成長了128%。台美雙邊貿易及投資的大幅成長，凸顯了台美互為彼此的優先貿易及投資夥伴。

蔡總統說，去年「台美21世紀貿易倡議」正式啟動，此倡議涵蓋領域廣泛，有助台美雙方發展更全面、實質和先進的貿易夥伴關係。下一步，將尋求與美國簽署全面自由貿易協定的可能性。在這方面，再次感謝台灣美國商會對台美雙邊自由貿易協定的堅定支持。

最後，蔡總統也說，她保證，台灣對改善和維持穩健經商環境的承諾絕不會動搖。儘管面對來自中國的挑戰，我方將持續秉持一貫謹慎的態度處理兩岸事務，「我們不會挑釁，而將與民主夥伴共同合作，以確保印太地區，特別是海峽兩岸的和平與穩定。」