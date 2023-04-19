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盧秀燕與AIT主席羅森柏格今晚相會 邀訪台中
民眾黨主席柯文哲4月13日秘密飛往華府美國在台協會（AIT）總部，與AIT主席羅森伯格會談。台中市長盧秀燕今晚參加台灣美國商會在台北市舉辦「2023年謝年飯」，席間與羅森柏格相談甚歡，盧邀請造訪台中。
柯文哲飛往華府與AIT主席羅森伯格會談，適逢美國在台協會(AIT)主席羅森柏格(Laura Rosenberger)4月18日至23日首度訪台，今晚也出席晚宴，盧秀燕在台北就與羅森柏格見上面，台中市秘書處長謝佳蓁現場觀察表示「互動融洽」。
盧秀燕另與現場多家美商公司代表交流，介紹台中近年發展及投資環境。
秘書處表示，台中與美國包括AIT處長孫曉雅、台中姊妹市美國曼徹斯特市長克萊格(Joyce Craig)、全美台灣同鄉聯誼會等多個美國訪團蒞臨交流。
秘書處說明，台中近年來也不乏美商進駐投資，如Costco在南屯區的「台中店」，是Costco在全球800多間分店中獲利第一名的店王，更吸引美國總部派員前來取經，109年底也在北屯區加開「北台中店」。
台灣美國商會成立於1951年，是一個非營利、無黨派的商業組織，致力推動國際企業在台灣的商業發展，目前約有1000名會員，代表超過500家企業。
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