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AIT新任主席拜會內政部 交流災害應變、全民防衛議題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今上午拜會內政部長林右昌，針對內政部施政重點、災害應變及全民防衛等議題進行交流。圖／取自林右昌臉書
美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今上午拜會內政部長林右昌，針對內政部施政重點、災害應變及全民防衛等議題進行交流。圖／取自林右昌臉書

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格昨天抵台，展開為期6天的訪台行程。羅森柏格今上午拜會內政部林右昌，針對內政部施政重點、災害應變及全民防衛等議題進行交流。據了解，內政部也是羅森柏格首個拜訪的部會。

林右昌晚間透過臉書表示，他特別與羅森柏格分享，一直以來台美雙方在治安維護、災害應變防救、推動人口販運等重點工作上都有持續緊密的合作。

林右昌說，近期內政部也為了有效回應包含天然或人為災害的各類緊急狀況，正重建民防體系，於既有義警、義消、義交、社區巡守隊及民防大隊的基礎上進行組織再造，希望透過任務明確化、訓練多樣化等方式，以強化應變能力及社區韌性。因為面對災害發生的不確定性，政府更應該事先整備因應。

林右昌說，感謝羅森伯格在交流過程中給予內政部支持與肯定，並表示後續將會持續協助台美雙方災害防救專業與經驗的交流，提升我國各在災害發生時可有效且即時的因應。

林右昌也表示，台灣的自由、民主，是國際社會值得信賴的夥伴，也感謝美國政府一直以來對民主陣營的支持。

林右昌 內政部 羅森柏格

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