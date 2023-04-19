蔡英文總統出席美國商業謝年飯 盼下一步「探索FTA機會」

台灣美國商會今天晚上在台北萬豪酒店舉辦第55屆謝年飯，總統蔡英文致詞時說，期盼台美雙方經貿合作持續成長，下一步探索雙邊自由貿易協定（FTA）的機會；並重申台灣不會成為兩岸間的挑釁者，會和國際上的民主外交夥伴共同努力，盼各界強化挺台力道，以穩定區域局勢。

今天謝年飯晚宴現場人數眾多，包括650位商會會員和150位政府官員，除了蔡英文總統、AIT主席羅森伯格、AIT處長孫曉雅，行政院副院長鄭文燦、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、新竹市長高虹安等人也都出席。新北市長侯友宜訪新加坡未出席。

蔡總統致詞時肯定美國商會努力深化台美經貿夥伴關係，表示謝年飯是她最喜歡的活動之一；根據美國商會調查，有八成以上的美商持續或擴大在台灣的投資，台美貿易屢創新高，目前台灣已經成為美國第8大貿易夥伴。

蔡英文說，台美21世紀貿易倡議談判2022年登場，第一輪在紐約，第二輪今年初在台北舉行，下一步是探索FTA（自由貿易協定）的機會。蔡說，國際局勢變動，但台灣持續致力於強健經商環境，儘管中國帶來挑戰，不過台灣不會成為挑釁者，會與國際上的民主夥伴一起努力，穩定印太地區的局勢。

AIT主席羅森柏格致詞時表示，這是她第一次用AIT主席身份參加拜年會，台美間有共好的潛力，她將讓這些潛力成真並持續深化雙邊投資關係，也會在台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）下推動產業合作。

羅森柏格說，美國會持續支持台灣擴展國際空間，並鼓勵台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織，雙方在經貿領域或能源議題上等多方面都可合作。

共軍頻擾台，羅森柏格表示，北京沒有理由置喙台美間的互動，美國會遵循台灣關係法等原則，展現對台承諾，讓台灣具備自主能力，保障區域和平穩定。

AIT處長孫曉雅說，台灣在國際供應鏈中扮演著重要的角色，不論製造業或科技業都是；台美經貿關係越來越緊密，美國對台灣的承諾「堅若磐石」，鼓勵台灣企業到美國投資和發展，期許台美雙邊各項合作可以形成良性循環。

台灣美國商會會長施立成致詞時表示，台美關係正處於歷史最佳狀態，肯定台美雙邊政府對21世紀貿易倡議5項議題達成初步共識，為美台經貿關係奠定史無前例的里程碑。

施立成說，期待台灣政府落實已達成共識的議題，如良好法制作業（Good Regulatory Practice, GRP）及貿易便捷化等，這些都是商會成員極度重視的議題。

施立成指出，維持台灣經濟成長需要劍及履及的行動，簽署國際貿易協定和良好法制作業是實現這個目標的兩大關鍵因素。盼台灣充分利用機會，不斷創新和擴大產業發展，且必須加快法規改革速度，創造開放、投資友善且靈活的商業環境，才能在世界舞台上更活躍。

蔡英文、羅森柏格、孫曉雅致詞後，施立成贈禮表達感謝。施立成送蔡總統德州山月桂樹，象徵台灣堅忍韌性，他表示，德州月桂花是蝴蝶的最愛，以此致敬台灣身為「蝴蝶王國」美譽。