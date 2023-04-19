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立委砲轟護航鏡電視 NCC：已善盡調查責任

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交通委員會邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥（右下）針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，並備質詢，國民黨立法院黨團成員針對NCC陳耀祥主委近年來違法亂紀，要求下台負責，並圍到陳耀祥的位子上抗議，民進黨立委也上前保護。記者邱德祥／攝影
立法院交通委員會邀請國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥（右下）針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，並備質詢，國民黨立法院黨團成員針對NCC陳耀祥主委近年來違法亂紀，要求下台負責，並圍到陳耀祥的位子上抗議，民進黨立委也上前保護。記者邱德祥／攝影

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（19）日赴立法院交通委員會進行「鏡電視申設及營運管理問題」專題報告，遭在野黨砲轟鏡電視調查密件報告只是把業務報告「重抄一遍」，部分立委也認為「鏡電視違反附款經營等爭議，NCC未善加調查」，質疑NCC護航；NCC晚間出具最新聲明表示，NCC已恪遵法律及交通委員會決議辦理，且積極請相關部會協助行政調查，未有護航或交差了事之情事。

NCC說明，針對外界關切鏡電視履行財務、人力、股東、負責人等附款情形，NCC除向股東等利害關係人進行瞭解，為求嚴謹，亦請相關部會依權責協查，相關回復內容均詳載於調查報告，考量部分單位以密件形式回復，該會同樣將調查報告以密件形式提交交通委員會成員審閱。

NCC重申，該會以附附款方式許可鏡電視新聞台申設，規範該公司新聞製播及經營行為，並明訂改善計畫辦理期程，若有具體事證，該會隨時依法嚴加檢視，確保該公司落實NCC所設附款。

NCC 鏡電視 陳耀祥

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