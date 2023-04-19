賴清德：中國利用軍演劃設新紅線 盼與AIT共同合作

副總統賴清德今天上午接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger），他表示，面對中國利用軍演劃設新紅線，企圖建立新常態，威脅印太和平與穩定，台灣希望能和羅森柏格領導的AIT共同合作，嚴肅面對新的現象與挑戰。

賴清德致詞時，首先恭喜羅森柏格接任美國在台協會主席，並感謝在蔡總統過境美國時，給予熱烈歡迎，且風塵僕僕地來台訪問，以羅森柏格熱情、積極任事的態度，相信未來AIT一定能讓台美關係更上一層樓。

賴清德提到，過去幾年來，全世界共同努力對抗疫情，但看到極權主義國家趁機興起，企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，謀取自身利益。除了俄羅斯侵略烏克蘭，中國也在印太地區破壞穩定。台灣處在第一島鏈的關鍵位置，一定會堅守民主陣營，也希望能與熱愛和平的民主盟友共同合作，維護印太區域和平、穩定與繁榮。

賴清德感謝美國政府過去幾十年來，在「台灣關係法」以及「六項保證」之下，深化台美之間的關係。他並表示，很高興看到在拜登政府任內，9度宣布對台軍售。美國國會也有多項台美關係深化的倡議，包括2023年「國防授權法」及「綜合撥款法」，對台美安全合作有莫大幫助。

賴清德認為，安全與經濟難以分開，除在安全議題上共同合作，經濟合作也應加強。在目前國際情勢下，全球建立新的、安全、值得信賴的供應鏈非常重要。台灣與美國是非常重要的金融夥伴。很高興看到「台美21世紀貿易倡議」在今年已經完成第一輪談判，期待未來能夠順利推動，並建立實質的雙邊貿易或投資協定，促進台美關係與經貿合作，強化雙方經貿安全戰略。

隨後，羅森柏格說，感謝賴清德的熱情歡迎，這是她在2017年後第一次來台，也是首次以AIT主席身分訪問，很榮幸能協助蔡總統在美國過境順利。訪台期間，期待與各部會、商界、公民社會及政治領袖見面。除了分享華府觀點，也了解台灣方面的看法。