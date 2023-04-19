綠委捐出全民普發現金6000元 再加碼給癌症希望基金會

民進黨立委邱議瑩今天說，自己曾經罹患癌症，更能夠感同身受病友的需求，所以她將最近領到的6000元普發現金再加上4000元，總共1萬元捐給癌症希望基金會，希望透過善的循環讓基金會持續為病友及家屬服務。

邱議瑩晚間發布新聞稿說明，民眾最近開始收到「全民共享普發現金」的6000元，她將領到的6000元普發現金再加上4000元，總共1萬元捐給「癌症希望基金會」，希望透過善的循環持續為癌症病友及其家屬服務。

邱議瑩指出，在台灣每年至少有80萬個家庭必須共同面對癌症，這些病友家庭需要完善的照護資訊、適當的情緒調適及健全的社區網絡。

邱議瑩表示，自己曾經罹患癌症，更能夠感同身受這些病友們的需求，並且了解癌症希望基金會能夠提供的支援及協助，如果大家還不知道普發的6000元要怎麼使用，相信捐款給癌症希望基金會是一個很好的選擇。

邱議瑩說明，癌症希望基金會除了提供癌症病友與家屬諮詢、心理輔導、生活照護及社會資源的整合服務，為了讓每一個癌友家庭不論身處何處，都能夠獲得即時的照護，因此在台北、台中、高雄等地設置「希望小站」。

邱議瑩說，癌症希望基金會更積極與各地醫療院所、病友團體、社區民間機構合作與連結，推動全台86家醫院成立「癌症資源中心」的服務，為癌友家庭建構全方位服務網絡，讓癌友家庭能夠獲得持續性且完整的照護。