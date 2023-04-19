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國民黨立委第二階段24提名選區 36位完成領表登記

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
台北松山慈惠堂日前舉行母娘文化祭淨山活動，立委初選參選人徐巧芯（右一）、游淑慧（右二）、李彥秀（左一）、許淑華（左二）等市議員都冒雨到場尋求選民支持。 記者曾吉松／攝影
台北松山慈惠堂日前舉行母娘文化祭淨山活動，立委初選參選人徐巧芯（右一）、游淑慧（右二）、李彥秀（左一）、許淑華（左二）等市議員都冒雨到場尋求選民支持。 記者曾吉松／攝影

國民黨第11屆立法委員選舉第二階段提名選區，今日受理領表登記截止，此階段列入24個選區，共有36位黨員完成領表登記。國民黨表示，若選區有多人競爭，將依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在5月24日提報常會核定。

24區名單包括台北市第四（游淑慧、李彥秀）、第六選區（楊永明、鍾沛君、羅智強）；新北第五（洪佳君）、第六（林國春）、第七（葉元之）、第八（張智倫、游輝宂）、第十（林金結）、第十二（蕭敬嚴、廖先翔、簡榮宗）選區；桃園第一（陳文吉、牛煦庭）、第二選區（涂權吉）。

新竹縣第一（徐欣瑩）、第二選區（杜文中、林思銘）；苗栗第一（無）、第二選區（邱鎮軍、徐耀昌）；台中市第四（廖偉翔）、第五（黃健豪、沈智慧）、第六（無）選區；彰化第一（阮厚爵）、第四（鄭俊雄）選區；高雄第二（曹桓榮）、第六（陳若翠、陳美雅、黃紹庭）、第七（李雅靜、鍾易仲）選區；新竹市（鄭正鈐）選區和基隆市（何淑萍、林沛祥）選區。

2024大選 立委選舉 國民黨

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