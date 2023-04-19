國民黨立委第二階段24提名選區 36位完成領表登記
國民黨第11屆立法委員選舉第二階段提名選區，今日受理領表登記截止，此階段列入24個選區，共有36位黨員完成領表登記。國民黨表示，若選區有多人競爭，將依提名辦法進行協調、初選等作業，提名名單最晚在5月24日提報常會核定。
24區名單包括台北市第四（游淑慧、李彥秀）、第六選區（楊永明、鍾沛君、羅智強）；新北第五（洪佳君）、第六（林國春）、第七（葉元之）、第八（張智倫、游輝宂）、第十（林金結）、第十二（蕭敬嚴、廖先翔、簡榮宗）選區；桃園第一（陳文吉、牛煦庭）、第二選區（涂權吉）。
新竹縣第一（徐欣瑩）、第二選區（杜文中、林思銘）；苗栗第一（無）、第二選區（邱鎮軍、徐耀昌）；台中市第四（廖偉翔）、第五（黃健豪、沈智慧）、第六（無）選區；彰化第一（阮厚爵）、第四（鄭俊雄）選區；高雄第二（曹桓榮）、第六（陳若翠、陳美雅、黃紹庭）、第七（李雅靜、鍾易仲）選區；新竹市（鄭正鈐）選區和基隆市（何淑萍、林沛祥）選區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言