國民黨立委第二階段24提名選區 36位完成領表登記

薛瑞元擔任衛福部長後「驚句」連連，九合一選舉民進黨大敗後，他低調了一陣子，近日在嘉義高中校慶時一句「立法院啥米死人骨頭攏有」，再引爆爭議，他連兩天解釋，講的是對事不對人，19日在立法院還搬出「在我的故鄉，用我母親的語言，對我的鄉親講話，沒什麼值得攻擊的地方」，強力為自己捍衛。

2023-04-19 15:00