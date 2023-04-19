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國際大屠殺紀念日 蔡英文：分享受難者記憶 才能學到歷史教訓

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
蔡英文總統下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」致詞時表示，只有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省歷史最黑暗的時刻，並學到的歷史教訓。台灣也持續推動轉型正義，撤銷那些被控莫須有罪名者的有罪判決，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。記者黃義書／攝影
蔡英文總統下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」致詞時表示，只有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省歷史最黑暗的時刻，並學到的歷史教訓。台灣也持續推動轉型正義，撤銷那些被控莫須有罪名者的有罪判決，希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。記者黃義書／攝影

蔡英文總統下午前往台北賓館出席由駐台北以色列經濟文化辦事處、德國駐台辦事處與台灣民主基金會共同舉辦的「2023年國際大屠殺紀念日活動」，蔡英文在活動中參與點燭儀式，用以紀念二次大戰期間遭到屠殺的六百萬猶太人，也向倖存者受害者的家人致意。

隨後蔡總統在致詞時表示，首先感謝在場的出席人士，一同來悼念猶太大屠殺罹難者，向生還者致敬，並對所有受此歷史悲劇影響的人們致意。並表示，也只有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省歷史最黑暗的時刻，並學到的歷史教訓。

蔡總統指出，台灣也正持續積極在推動轉型正義，也持續撤銷那些被控莫須有罪名者的有罪判決，也希望能為白色恐怖的受難者及其家屬帶來一些解脫和撫慰。

蔡總統說在俄羅斯入侵烏克蘭中，見證烏克蘭人民勇敢捍衛他們的民主與自由，也提醒我們捍衛與維護民主、自由、平等及和平的重要性。在面對威權主義的威脅時，除了感念前輩們的付出，更要保護他們致力奮鬥的志業，結合民主夥伴及理念相近的朋友共同合作，才能為未來的世代留下更美好的世界。

蔡英文總統下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」致詞時表示，只有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省歷史最黑暗的時刻，並學到的歷史教訓。記者黃義書／攝影
蔡英文總統下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」致詞時表示，只有透過分享大屠殺受難者的記憶，才能反省歷史最黑暗的時刻，並學到的歷史教訓。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」，在活動中參與點燭儀式，用以紀念二次大戰期間遭到屠殺的六百萬猶太人，也向倖存者受害者的家人致意。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）下午出席「2023年國際大屠殺紀念日活動」，在活動中參與點燭儀式，用以紀念二次大戰期間遭到屠殺的六百萬猶太人，也向倖存者受害者的家人致意。記者黃義書／攝影

屠殺 蔡英文 猶太

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