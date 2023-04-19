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接見AIT主席 蔡英文總統盼簽台美避免雙重課稅協定

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

蔡英文總統今天下午接見美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格，她說，這是羅森伯格上任後首次訪台，格外具有意義，兩周前她出訪過境美國紐約及洛杉磯，也受到熱情接待，美國政府提供各項協助，感謝羅森伯格撥冗全程陪伴，她要表達感謝。她也說，希望未來能透過台美各項對話機制，包括「台美21世紀貿易倡議」，並透過「台美避免雙重課稅協定」洽簽，相信能為雙方企業提供更多利基。

蔡總統說，羅森伯格以前在美國國安會擔任中國及台灣事務資深主任，也和我方駐美代表處保持非常密切的聯繫。在國安會任內，也協助促成捐贈台灣400萬劑疫苗，也邀請台灣參加民主峰會，這些行動讓台美合作更緊密，也更拓展台灣國際空間。

蔡總統說，羅森伯格有近20年參與印太事務經驗，接任後一定會為台美關係注入更多活力，強化台美夥伴關係，也促進印太地區的自由、開放和繁榮。

蔡總統也說，她這次出訪也讓國際社會了解台灣守護民主自由的決心，也得到更多民主夥伴支持。尤其美國更是台灣共享民主價值的堅實夥伴，拜登政府上任後多次重申台灣關係法和六項保證，也九度對台軍售，堅定支持台灣自我防衛的能力，並且共同守護區域和平穩定。她要代表所有台灣人民表達誠摯感謝。

蔡總統說，這次羅森伯格也會出席台灣美國商會謝年飯活動，顯示美國政府對深化台美經濟關係的積極重視，台灣正在不斷努力打造更友善的投資環境，歡迎美國企業繼續來台投資。希望未來能透過台美各項對話機制，包括「台美21世紀貿易倡議」，並透過「台美避免雙重課稅協定」洽簽，相信能為雙方企業提供更多利基，創造更多繁榮。

羅森伯格表示，非常感謝大家邀請她到台灣，繼續蔡總統過境紐約及洛杉磯時的對話，當初非常榮幸能夠全程陪同蔡總統過境紐約及洛杉磯，此行是自2017年之後第一次訪台，也是接任理事主席之後首次訪台，美國在台協會負責美國及台灣的非官方關係，定期來台灣訪問及對話就是非常重要的工作項目，她也非常期待和其他政府成員、企業領袖、公民社會及各政黨見面，進一步了解台灣蓬勃發展的人民與社會。

羅森伯格表示，她很榮幸受邀在謝年飯致詞，台灣是美國非常珍貴的友人、重要的貿易夥伴，對維護和平穩定扮演關鍵角色，美台合作有很多方法可以擴大深化彼此的關係，她也非常期待。如同她在紐約及洛杉磯僑宴所言，台灣是一股良善的力量，期待與蔡總統和團隊成員繼續合作。

美國在台協會 蔡英文

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