顏清標昨晚10點返醫院 顏莉敏：家父須好好休息

大甲鎮瀾宮昨6點在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，鎮瀾宮董事長顏清標7點出現，腳步蹣跚，上下舞台也需要旁人扶一把手。顏清標在起駕宴與眾人打過招呼，即回高雄市某醫院繼續治療。

台中市副議長今天下午被媒體堵訪，她說謝謝大家關心，「家父最近操煩的事比較多」，目前也在休息當中，讓身體慢慢修復。媒體詢問顏董事長為什麼身體比較虛弱？顏莉敏則表示謝謝，謝謝，隨後進議會主持專案報告。

據了解，顏前立委顏寬恒3月28日遭檢調兵分9路搜索，後重金千萬交保，因事出突然，顏清標當晚就感身體不適，隔天就回高雄住院診療，昨晚堅持請假出院參加起駕宴，以免對各宮廟失禮。

顏清標幕僚表示，昨晚10點多就回醫院繼續治療，可能因參加起駕宴與老朋友相聚，精神好了許多。