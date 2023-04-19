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顏清標昨晚10點返醫院 顏莉敏：家父須好好休息

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副議長顏莉敏回應媒體，只顏清標好好休息，慢慢修復身體。記者陳秋雲/攝影
台中市副議長顏莉敏回應媒體，只顏清標好好休息，慢慢修復身體。記者陳秋雲/攝影

大甲鎮瀾宮昨6點在大甲體育場舉辦千桌起駕宴，鎮瀾宮董事長顏清標7點出現，腳步蹣跚，上下舞台也需要旁人扶一把手。顏清標在起駕宴與眾人打過招呼，即回高雄市某醫院繼續治療。

台中市副議長今天下午被媒體堵訪，她說謝謝大家關心，「家父最近操煩的事比較多」，目前也在休息當中，讓身體慢慢修復。媒體詢問顏董事長為什麼身體比較虛弱？顏莉敏則表示謝謝，謝謝，隨後進議會主持專案報告。

據了解，顏前立委顏寬恒3月28日遭檢調兵分9路搜索，後重金千萬交保，因事出突然，顏清標當晚就感身體不適，隔天就回高雄住院診療，昨晚堅持請假出院參加起駕宴，以免對各宮廟失禮。

顏清標幕僚表示，昨晚10點多就回醫院繼續治療，可能因參加起駕宴與老朋友相聚，精神好了許多。

顏清標 鎮瀾宮 顏寬恒

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