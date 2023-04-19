快訊

MLB／生涯200勝！克蕭7局9K無失分寫紀錄 勝率攀上巔峰

棄台論掀波 法國友台小組主席為何說「馬克宏是正確的」？

NBA季後賽／太陽布克狂轟38分擊沉快艇 保羅、KD中止難堪紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公投電子連署延宕6年 李進勇：資安複測後 6個月內上線

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院司法及法制、內政委員會聯席審查「中央選舉委員會組織法部分條文修正草案」案，中選會主委李進勇（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制、內政委員會聯席審查「中央選舉委員會組織法部分條文修正草案」案，中選會主委李進勇（右）出席。記者邱德祥／攝影

2017年公投法修法通過應上路的電子連署系統，至今尚未上路，外界關注公投電子連署系統何時上線。中選會主委李進勇今天表示，中選會已經在上個月完成數位部資安署要求的42項改善措施，已請資安署複測，待確認後，中選會可在6個月內完成籌備。

2018年中選會系統建置完成，2019年第三方廠商完成資安檢測，2020年行政資通安全處提出稽核報告，2021年中選會針對稽核報告完成改善，歷經6年時間仍未上線；民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委曾銘宗與謝衣鳯等人，今天在立法院司法法制委員會質詢李進勇時都關注公投電子連署系統何時可以上線。

李進勇表示，行政院資安服務團去年7月到中選會訪視，針對資安部分提出42個項目需要加強防護建議，中選會請資數位部資安署協助，進行系統安全測試，已經於3月底完成加強措施，並把成果函報給資安署，待資安屬確認後，中選會就會馬上進行上線準備。

曾銘宗認為，此議題已經討論很久，不應一拖再拖。李進勇表示，只要資安署確認完成改善措施後，有信心在6個月內上線。

資安 中選會 李進勇 曾銘宗 公投

延伸閱讀

藍委質疑中央擋基隆護海公投 李進勇：跟事實有出入

傳凱基證併群益證？金管會要查內線交易

國民黨抗議！曾銘宗：民調7成2民眾認為陳耀祥該下台

就安基金補助三千萬高市府撤案 藍委：坐實小金庫質疑

相關新聞

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏輯性才能應對，全場...

NCC鏡電視調查報告 在野黨立委轟陳耀祥幫忙洗白應下台

鏡電視風波不斷，立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報...

藍邀陳耀祥專報卻杯葛 鄭運鵬：有SOGO案模仿犯影子

鏡電視申照疑雲，立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告，並備質詢。不過，國民黨團在開會前...

鄭文燦接見法友台小組 盼理念在各地落實

行政院副院長鄭文燦今（19）日接見法國國民議會友台小組時表示，感謝法國支持，讓台灣能夠在民主陣營裡堅定生存。博多黑則回應...

公投電子連署延宕6年 李進勇：資安複測後 6個月內上線

2017年公投法修法通過應上路的電子連署系統，至今尚未上路，外界關注公投電子連署系統何時上線。中選會主委李進勇今天表示，...

影／台灣連續6年未受邀WHA 民眾黨團呼籲政府拿出務實外交方針

台灣連續6年未受邀參加世界衛生大會(WHA)，近日媒體致函世界衛生組織(WHO)，詢問台灣今年是否有望參與WHA，得到「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦