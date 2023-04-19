公投電子連署延宕6年 李進勇：資安複測後 6個月內上線

2017年公投法修法通過應上路的電子連署系統，至今尚未上路，外界關注公投電子連署系統何時上線。中選會主委李進勇今天表示，中選會已經在上個月完成數位部資安署要求的42項改善措施，已請資安署複測，待確認後，中選會可在6個月內完成籌備。

2018年中選會系統建置完成，2019年第三方廠商完成資安檢測，2020年行政資通安全處提出稽核報告，2021年中選會針對稽核報告完成改善，歷經6年時間仍未上線；民進黨立委湯蕙禎、國民黨立委曾銘宗與謝衣鳯等人，今天在立法院司法法制委員會質詢李進勇時都關注公投電子連署系統何時可以上線。

李進勇表示，行政院資安服務團去年7月到中選會訪視，針對資安部分提出42個項目需要加強防護建議，中選會請資數位部資安署協助，進行系統安全測試，已經於3月底完成加強措施，並把成果函報給資安署，待資安屬確認後，中選會就會馬上進行上線準備。

曾銘宗認為，此議題已經討論很久，不應一拖再拖。李進勇表示，只要資安署確認完成改善措施後，有信心在6個月內上線。