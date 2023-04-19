G7支持參加WHA、WHO 薛瑞元：將與「這些國家」交朋友

7大工業國（G7）外長會議昨天閉幕發表聯合聲明，再次強調「台灣海峽和平穩定對國際社會的重要性」，支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議等。衛福部長薛瑞元將於5月19日率團出發，這次目標為擴展至過去較中立、非相同理念的國家，「我們需要多交朋友」才有機會加入相關國際公衛組織。

今年WHA於5月21日至30日於瑞士日內瓦舉行，往年我國能否收到邀請函備受關注。對此，薛瑞元今到立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告及備詢。薛瑞元回應民進黨立委蘇巧慧提問時，對G7支持台灣加入WHA及WHO，表示深深感謝，也非常高興有這個機會，看到世界先進國家肯定台灣在衛生醫療的成就。

薛瑞元說，這次前往WHA的成員，包括衛福部相關司署人員，還有國衛院前院長梁賡義、國衛院長司徒惠康等人。並會把握此次機會，有別以往比較注重理念相同的國家，這次特別拜託醫事等民間團體可以擴展到與不是相同理念的國家互相交流，像比較中立的國家，如穆斯林國家等，有機會也可以交交朋友，邀請他們有機會到台灣來參加國際會議。

薛瑞元說，我們需要多交朋友，才有機會加入相關國際的公衛組織，得到更多的支持，必須跨出這一步，此行同樣會跟相關國家進行雙邊會談，也會舉辦相關活動及論壇，積極拓展國際公衛醫療。