陳椒華批執政黨包庇鏡電視 提案退回NCC密件報告遭否決

鏡電視案風波未平，時代力量立委陳椒華今天提出臨時提案，要求立法院交通委員會退回NCC繳交的密件調查報告，她批評民進黨身為執政黨不監督，今天的表決未通過顯然只有放水護航，沒有就事論事的決心。

立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，陳椒華提出臨時提案，要求退回NCC繳交的密件調查報告，經過交通委員會表決未通過。

對此，陳椒華隨後在立法院舉行記者會表示，有關NCC以密件送到交通委員會立委手上的鏡電視調查報告，此份報告通篇內容充滿怠惰護航。

陳椒華指出，鏡電視許多違反執照許可時「附保留廢止權許可」附款的情事，例如人頭股東代持股份；代表大股東陳泰銘、陳致遠的「三董一監」發文給NCC，指控鏡電視內部欺騙NCC的陳述及辭任；還有經營資金呈現負數狀態等，都已經嚴重違反「附保留廢止權許可」的附款等情事，NCC均怠於積極調查，隨便交一份報告就要交差了事。

陳椒華說，她今天在交通委員會提案要求退回報告，很遺憾在民進黨表決的護航之下，自己的提案遭到否決，真的非常離譜，這樣亂七八糟的報告，民進黨身為執政黨不監督，甚至還放水通過，「今天是顏色一樣就什麼都沒關係了嗎？」

陳椒華強調，對於民進黨護航NCC包庇鏡電視，國人都在看執政黨會不會有大破大立的作為，但是今天的表決顯然只有放水護航，沒有就事論事的決心，政府如果放任NCC繼續失能下去，包庇鏡電視等各項爭議，國人只會痛心遺憾，民進黨當然要負最大的責任。