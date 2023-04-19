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林國春最後才表態三戰張宏陸 李明璇放棄登記板西立委

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
議員林國春昨日登記國民黨新北市第六選區立委下。本報資料照
議員林國春昨日登記國民黨新北市第六選區立委下。本報資料照

國民黨新北市黨部17日至19日辦第二階段立委登記，其中第六選區（板西）、第七選區（板東）分別由議員林國春、葉元之登記。先前表態願挑戰板橋立委的國民黨發言人李明璇，則因林國春要再戰立委，放棄登記板西選區，將考慮轉戰其他艱困選區。

新北市板西、板東現任立委為張宏陸、羅致政。其中板西基本盤綠大於藍，張宏陸2016年參選拿下7萬7223票，首次參選立委的林國春則獲5萬8050票，2020年林國春再戰張宏陸，雖票數增加達6萬9178票，但不敵民進黨2020年大環境占優勢仍敗給張宏陸。

地方人士說，林國春之前一直遲未表態參選板西，加上李明璇有意爭取板橋立委提名，因此部分現任議員帶著李拜訪頭人、參加餐會奔波幾個月，就是希望板西能換人選看看，不料林與李兩人17日會面時，林表達再戰板西的意願，讓李頗為無奈，為顧全大局只能「禮讓」。

地方人士指出，李原先想參選本屆板橋議員，但板橋國民黨沒有位置只能退出，下定決心參選板橋立委，卻又在最後一刻被「截胡」；知情人士也說，李不想把初選搞得跟北市議員徐巧芯、立委費鴻泰一樣「太傷國民黨形象」，但黨內機制對年輕人不友善，認為這次將是李最後一次禮讓。

林國春則表示，過去兩屆參選皆遇到民進黨大勢的時候，但今年國民黨較上一屆有優勢，且自己深根在地數十年，對地方議題瞭如指掌，若國民黨總統徵召新北市長侯友宜，勢必帶動新北市立委選情，因此登記再戰板西。至於李明璇李

林國春說，李明璇擁有高知名度，是黨內優秀的人才，認為國民黨應讓她去挑戰其他艱困選區。另外，現任議員劉美芳尚在評估中是否登記板東立委，不過外界預期本次登記機會不大。

國民黨發言人李明璇，則因議員林國春要再戰立委，放棄登記板西選區。本報資料照
國民黨發言人李明璇，則因議員林國春要再戰立委，放棄登記板西選區。本報資料照

2024大選 立委選舉 國民黨 林國春 張宏陸 李明璇

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