藍委質疑中央擋基隆護海公投 李進勇：跟事實有出入

中選會日前認定，基隆護海公投非地方自治事項，不得經由再次補正而為地方性公投。國民黨立委林思銘、王鴻薇今天質疑，中央沒收地方公投，打壓基隆民意。中選會主委李進勇表示，這樣講法跟事實有出入，依據基隆市公民投票自治條例第八條第三項規定，地方政府對公投案屬於地方或全國性公投有疑義時，報請行政院認定，行政院已認定該案不屬於地方公投範圍，依法應駁回。

立法院司法法制委員會今天審查中央選舉委員會組織法部分條文修正草案等案，邀請李進勇列席備詢。林思銘質詢時表示，公投案屬於全國性或地方性認定標準為何，為何中選會認定基隆護海公投不屬於地方公投範圍。

李進勇表示，基隆市公民投票自治條例第八條第三項規定，地方政府若對於公投屬於地方或全國性公投有疑義，地方政府應報請行政院認定，此案行政院交由內政部彙整相關部會意見後，認定不屬於地方自治辦理公投範圍內。

林思銘質疑，中央沒收地方公投案，李進勇回應，委員這樣講法跳太快，每個過程都有法律立足點，此案立足點是基隆市政府地方公投自治條例。

王鴻薇則質疑，基隆公投若要變成全國性公投，連署人數為29萬7300餘人，但基隆市總選舉人數30萬人，內政部到中選會雙重打壓基隆民意。

李進勇反駁，委員這樣講法跟事實有出入，中選會依法行政，若委員認為有任何違法的地方，歡迎提出指教，一定會細心說明。