立委呼籲政府調整產業供應鏈結構 推動「友岸外包」

民眾黨團今天舉行記者會，指外交政策應更靈活務實，積極爭取國際參與。民眾黨立院黨團幹事長張其祿認為，政府應調整產業供應鏈結構、推動「友岸外包」（Friendshoring），運用「價值同盟」與「矽盾」等獨特優勢，儘速加入CPTPP等中國影響力尚未進入的國際組織。

張其祿表示，目前兩岸關係陷入僵局，要加入WHO、ICAO（國際民用航空組織）等國際組織並不容易，政府應把實情告訴民眾，不要用一堆空話愚弄民眾。

張其祿指出，中國商務部對台灣啟動貿易壁壘調查，對ECFA的影響是不容忽視的。經濟部宣稱禁止對中國進口的2455項商品，只占台灣出口到中國比重0.9％，試圖淡化貿易壁壘調查可能的影響，完全是避重就輕。

張其祿指出，實際上「未來兩岸貿易議題將可能直接在WTO場域直接上演攻防。」值得一提的是，WTO既有的上訴機構，自2019年起已暫時停擺至今。

張其祿表示，歐盟、中國、澳洲及紐西蘭等52國改以「臨時上訴仲裁多邊協議」（MPIA）臨時性代替措施處理，但台灣目前沒有加入MPIA，就算立即加入，仲裁結果也未必有利台灣。

張其祿指出，政府號稱當前台美、台歐、台日等多邊關係「史上最好」，既然如此，就該與友好國家展開合作交流，甚至另闢蹊徑與民主同盟國家建立合作關係，才是務實之道。