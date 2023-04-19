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立委批政府試圖在貿易「抗中」 卻拿不出成績「保台」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，政府在國際貿易試圖「抗中」，卻拿不出及格成績「保台」，讓台灣陷入經濟困頓危局。 圖/民眾黨團提供
民眾黨立院黨團總召邱臣遠指出，政府在國際貿易試圖「抗中」，卻拿不出及格成績「保台」，讓台灣陷入經濟困頓危局。 圖/民眾黨團提供

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲蔡政府努力爭取民主同盟支持，並拿出更靈活、務實的外交方針，以應對中共「經濟政策武器化」的趨勢。

民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，蔡英文總統2016年當選後，提出「揚棄單向援助、走向國際合作」的踏實外交方針，但回首她過去執政7年，「大撒幣」成為外交主軸，錯誤政策嚴重影響台灣與友邦交流。

邱臣遠說，台灣久未受邀參與WHA，去年雖有13個友邦、數十個歐盟國家聲援，依舊功敗垂成，更別說如今國際局勢已然不同，台灣今年是否能順利以觀察員身份參與WHA，仍有不少變數。

邱臣遠認為，除了官方管道，也可透過我國僑胞與商界在各種活動中倡議，向當地政府爭取支持，增加台灣發聲機會；對應錯綜複雜的國際情勢，單一管道的模式與大撒幣的策略，只會限縮台灣的國際交流空間。

邱臣遠指出，過去蔡政府為了擺脫台灣對中國市場的依賴，推動新南向政策，並揚言開拓新市場，可是去年10月至今，新南向18國進出口貿易總額呈現下降趨勢，政府在國際貿易試圖「抗中」，卻拿不出及格成績「保台」，讓台灣陷入經濟困頓危局。

邱臣遠 民眾黨

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