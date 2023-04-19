為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏輯性才能應對，全場爆笑，但卻引發爭議。爭議談話後，薛瑞元今首次到立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告及備詢，立委林為洲質詢時說，『到底我是「死人」還是「骨頭」』，薛瑞元隨即表示，「我不是在講人」。

林為洲說，他知道，因為有看薛瑞元說法的詳細內容，是指在立法院不可能什麼都懂，啥米死人骨頭攏有」，需要邏輯才有辦法回答。但如此還是有些問題，就是第一時間沒有說的很精確，雖然事後解釋是對事不對人，不是講立法委員。薛瑞元接著表示，「這本來就不是對人」。

不過，林為洲提高聲量說，這句話講的不夠精確，容易讓人誤解，所以，這叫做是「失言」，如果是故意罵人不是「失言」，那就是誹謗。薛瑞元回應，有沒有精確要看對象，而他演說的對象聽得懂。

林為洲表示，部長是公眾人物，今天講的話都會變成全國的焦點，這是公眾人必須要負擔的責任，因此，第一個問題是講的不夠精確，第二個問題是用「死人骨頭」形容立院五花八門的議題，也是偏向負面，可以用「五花八門」、「雜七雜八」都還好。薛瑞元說，他用台語說，沒有人規定一定要用五花八門。

林為洲說，「死人骨頭」是非常負面，形容隨便亂講的說法，「你（薛瑞元）就是在硬拗」，如果是這樣，以後他也會如此形容衛福部，衛福部什麼「阿薩布魯」（台語）、「牛鬼蛇神」都有。但薛瑞元隨即說，這句話（阿薩布魯、牛鬼蛇神）是對人。

林為洲說，大部分的委員所講的議題都是「死人骨頭」，薛瑞元回應，「啥米死人骨頭攏有」就是五花八門的意思，本來就是這樣。林為洲說，五花八門不說，一定要說「死人骨頭」，薛瑞元說，誰規定一定要用五花八門。林文洲說，「你喜歡用更負面的說法，這不是硬拗，這是什麼？」這就是譁眾取寵。

林為洲說，「大家評評理，我們的部長是這種的」，用「死人骨頭」指涉問的問題很多樣，這樣會比較好？而在學校的場合講，這樣是教學生？薛瑞元說，這是他的選擇，可以讓大家可以聽下去。林為洲說，對學生演說可以用五花八門等說法，但如今卻是很難聽的說法。

林為洲說，「死人骨頭」在河洛話中是很難聽的，指的是墳墓裡的死人骨頭，而現在薛瑞元是是成語新解，用死人骨頭形容多樣性，沒有負面的意義，當作是日常成語，因此，如果樣做事論事，以後都會說衛福部做些「死人骨頭」的事情，如2018年戒菸中心私吞菸捐被起訴，另健保署過去10多年洩漏個資被檢調查辦。

林為洲說，用「死人骨頭」就是以偏概全，失言就失言，容易讓人誤解，道個歉，事件就過了，但死不道歉，「死人骨頭」形容事情太多樣、多樣性，這樣說得過去嗎？薛瑞元說，這不是新解，本來就是這樣子。

立委洪申翰說，他就算接受薛瑞元解釋的講法，「死人骨頭」是對事不對人，但他說實話，今天在立院談論的事或議案，都是來自社會、人民的陳情、期待與主張，他真的不會用「死人骨頭」來形容，用「死人骨頭」形容立法院的事，他認為是不妥的，這是對部長的一個建議。

立委林德福也說，民主政治是民意政治，立法院是最高的民意機構，但薛瑞元對立法院卻有情緒性的言論，外界認為，這是藐視全國最高的民意機關，不管是無心還是有意，其實都造成不良示範，如果「啥米死人骨頭攏有」這句話，將心比心，如果今天有人套用這句話說衛福部的同仁，薛瑞元身為部長，難道不會覺得對不起同仁？

林德福說，立法院很多事情是針對問題、探討問題，要求行政官員解決問題，但「啥米死人骨頭攏有」這句話，講實在話是藐視立法院，希望薛瑞元一天擔任政務官，在公開場合應謹言慎行，專注於自己的本務，不要製造外界的紛擾。薛瑞元說，「我會注意。」