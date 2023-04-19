生命園區和縣長立場異 徐欣瑩：與民站一起 不影響團結
新竹縣第一選區國民黨立委林為洲昨宣布不選連任，並支持前立委徐欣瑩回鍋接棒參選，雙邊定調「團結」，然而近期徐欣瑩與新竹縣長楊文科對興建生命紀念園區不同調，對此，徐欣瑩回應，「楊縣長的施政對於民眾的需求與反應，可能有時會有衝突，她身為民意代表，就是不斷地反映民意、與民眾站在一起，這也不影響國民黨的團結。
徐欣瑩今天到新竹縣國民黨黨部登記，參選新竹縣第1選區立委，團隊也高喊「欣瑩出征，新竹提升。」國民黨立委林為洲昨宣布不選連任，並支持前立委徐欣瑩回鍋接棒參選，對此，徐欣瑩回應，再次感謝林為洲過去的付出以及這次的成全。相信在黨的重用下，林委員未來有更多發揮的空間。同時也要感謝朱立倫主席、楊文科縣長以及黃健庭秘書長的協調，讓新竹縣團結和諧。
針對徐欣瑩的「團結」一說，現場媒體追問，她與楊文科在新竹縣的生命紀念園區一案，似乎不同調？徐欣瑩回應，她與楊文科一直是同黨，縣長的施政對於民眾的需求與反應，可能有時會有衝突，她身為民意代表，就是不斷地反映民意，與民眾站在一起，這一塊縣府、議會應該會持續去評估，「即便同黨對於施政上也會有不同的看法，這不影響團結。」
她會不斷傾聽民意、捍衛民眾權益，爭取經費建設地方。特別是竹縣民眾最有感的交通建設，包含五楊高架延伸、新豐湖口交流道改善、各鄉鎮的交通瓶頸、立體停車場的興建等。另也關注盼有更多教育經費來協助地方，以及重視民眾的福利，她期盼繼續聆聽民眾需求，未來若能取得勝選，從中央到地方一條龍式的服務民眾，好好建設地方，讓新竹縣更繁榮。
徐欣瑩表示，2024大選是新竹縣再提升和台灣安全幸福的關鍵之戰。去年5月她響應國民黨同舟計畫，帶領上百位年輕人加入國民黨一起奮鬥，也在去年九合一大選擔任助選員全力輔選。感謝黨中央肯定徐欣瑩過去為新竹縣的努力，相信她可以為新竹縣、為中華民國做更多事。
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