G7外長挺台參與WHA 薛瑞元：爭取穆斯林國公衛支持

七大工業國集團（G7）外長會議落幕，聯合聲明重申台灣海峽和平穩定重要，挺台參與世界衛生大會（WHA）等。衛福部長薛瑞元表示，今年策略擬爭取穆斯林國家的公衛支持。

薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會，對「後疫情時期如何持續推動落實醫院與基層合作均衡發展的分級醫療制度」規劃及具體作為、「偏鄉離島地區醫療現況」、「急重罕病病友與病友家庭之支持協助及關懷現況」、「台灣如何拓展公衛醫療國際參與力」進行專題報告並備質詢。

說到台灣拓展公衛醫療國際參與力，一定會想到即將在5月21至30日、瑞士日內瓦舉行的「2023年WHA世界衛生大會」，今年台灣仍未受邀參加。薛瑞元表示，對於G7外長會議的聯合聲明，非常感謝，很高興有這樣機會，看到先進國家可以肯定台灣在醫療衛生的成就。

台灣積極向世界衛生組織（WHO）秘書處表達以觀察員出席的立場，並致力爭取友邦及理念相近國家等最大國際支持。薛瑞元說，過去都是著重在與理念相同國家溝通，前幾天與預計前往WHA的民間團體聚會，提及希望今年可以改變策略。

薛瑞元進一步說明，今年希望可以盡量將交流對象擴展到比較中立的國家，比如穆斯林國家，「也和他們多交朋友，我們需要更多朋友」，拓展交友圈，台灣才更有機會在WHO得到更多支持，加入國際專業公衛組織。

若WHO仍因政治因素未邀請台灣與會WHA大會，台灣將向WHO提出抗議，並視情勢發展，組成世衛行動團赴日內瓦發聲，薛瑞元說，今年將由他親自帶團，以實際行動向國際社會表達台灣希望持續專業、務實、有貢獻參與全球衛生事務的決心。