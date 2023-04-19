聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍邀陳耀祥專報卻杯葛 鄭運鵬：有SOGO案模仿犯影子
鏡電視申照疑雲，立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告，並備質詢。不過，國民黨團在開會前大動作抗議杯葛，並要求陳耀祥辭職下台。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨召委排案進行專案報告，卻動員杯葛，不讓陳耀祥上台專案報告，等於是主人邀請客人來羞辱客人，非常莫名其妙。
鄭運鵬透過臉書指出，鏡電視申請案不管最後准駁與否，已經是NCC歷史上審查最久的申請案。鏡電視經營多年燒錢不少，也有經營權糾紛，經營權是民間的糾紛，目前也沒有看到任何人有提出在NCC審查過程中有任何不當利益的證據；媒體報導的檢察官立案，也是民眾黨蔡壁如前立委去按鈴申告的。
鄭運鵬說，這些沒有具體證據的不對稱杯葛，變相形成利用政治力逼NCC成為某一方經營權的棋子，讓他覺得越來越有SOGO案劇情的影子。原來這一整套會是SOGO案的模仿犯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言