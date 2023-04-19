藍邀陳耀祥專報卻杯葛 鄭運鵬：有SOGO案模仿犯影子

鏡電視申照疑雲，立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告，並備質詢。不過，國民黨團在開會前大動作抗議杯葛，並要求陳耀祥辭職下台。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨召委排案進行專案報告，卻動員杯葛，不讓陳耀祥上台專案報告，等於是主人邀請客人來羞辱客人，非常莫名其妙。

鄭運鵬透過臉書指出，鏡電視申請案不管最後准駁與否，已經是NCC歷史上審查最久的申請案。鏡電視經營多年燒錢不少，也有經營權糾紛，經營權是民間的糾紛，目前也沒有看到任何人有提出在NCC審查過程中有任何不當利益的證據；媒體報導的檢察官立案，也是民眾黨蔡壁如前立委去按鈴申告的。

鄭運鵬說，這些沒有具體證據的不對稱杯葛，變相形成利用政治力逼NCC成為某一方經營權的棋子，讓他覺得越來越有SOGO案劇情的影子。原來這一整套會是SOGO案的模仿犯。