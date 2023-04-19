綠委批教育部做公關保顏面 發函詢問國小唱統戰歌未果

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」，民進黨立委林楚茵今天批評，她早在4月11日就向教育部發函詢問，然而相關單位用各種理由無法交代清楚，相關單位只會為了做公關保顏面，根本沒有意識到問題的嚴重性。

有關台北市敦化國小合唱團拍攝MV，合唱中共統戰歌曲《我們同唱一首歌》，引發外界質疑，台北市政府教育局昨晚表示，該校合唱團是在今年初受福建電視台邀請錄製歌曲MV，是由福建電視台直接與學校聯繫。

林楚茵上午在臉書發文說明，她的國會辦公室在第一時間的4月11日就向教育部發函詢問，然而近十天過去了，相關單位用各種理由無法交代清楚，她可以體諒教育部可能是為了呈現較完整的內容，所以才會如此。

不過，林楚茵說，沒想到昨天晚上她在新聞上，看到台北市教育局先回應媒體提問，「難道我們的教育單位只會為了做公關保顏面，根本沒有意識到問題嚴重性嗎？」

林楚茵指出，她在3月底總質詢才踢爆簡字教材入侵北部國小校園，4月初又發生敦化國小唱統戰歌事件，中國對台灣的統戰行動，根本就不是單點的偶發之舉，他們長期以來都把台灣青少年視為對台統戰重點對象，藉著文教交流名義包裝其統戰意圖，難道相關單位到現在還在睡。