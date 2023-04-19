快訊

Google嚇哭！三星想改用Bing搜尋 母公司市值一度蒸發1.5兆

最激烈初選無聲開打 「三重梁詠琪」苦戰兩個男人

40年背不壞！國民背包「JanSport」結束代理 網感慨：耐用又不貴

綠委批教育部做公關保顏面 發函詢問國小唱統戰歌未果

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市松山區敦化國小。圖／取自北市敦化國小臉書
台北市松山區敦化國小。圖／取自北市敦化國小臉書

北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」，民進黨立委林楚茵今天批評，她早在4月11日就向教育部發函詢問，然而相關單位用各種理由無法交代清楚，相關單位只會為了做公關保顏面，根本沒有意識到問題的嚴重性。

有關台北市敦化國小合唱團拍攝MV，合唱中共統戰歌曲《我們同唱一首歌》，引發外界質疑，台北市政府教育局昨晚表示，該校合唱團是在今年初受福建電視台邀請錄製歌曲MV，是由福建電視台直接與學校聯繫。

林楚茵上午在臉書發文說明，她的國會辦公室在第一時間的4月11日就向教育部發函詢問，然而近十天過去了，相關單位用各種理由無法交代清楚，她可以體諒教育部可能是為了呈現較完整的內容，所以才會如此。

不過，林楚茵說，沒想到昨天晚上她在新聞上，看到台北市教育局先回應媒體提問，「難道我們的教育單位只會為了做公關保顏面，根本沒有意識到問題嚴重性嗎？」

林楚茵指出，她在3月底總質詢才踢爆簡字教材入侵北部國小校園，4月初又發生敦化國小唱統戰歌事件，中國對台灣的統戰行動，根本就不是單點的偶發之舉，他們長期以來都把台灣青少年視為對台統戰重點對象，藉著文教交流名義包裝其統戰意圖，難道相關單位到現在還在睡。

林楚茵 北市 福建

延伸閱讀

壽險業首季保費收入三衰 國壽劉上旗：將漸入佳境

林楚茵秀六都百日民調 北市府：證明蔣萬安好感升、列前段班

施政百日林楚茵批侯友宜六都墊底 新北市府：中央讓人民水深火熱

馬英九中山陵提中華民國 民進黨批「掐頭去尾」：令國人失望

相關新聞

為「死人骨頭」薛瑞元舌戰藍委 林為洲問：我是「死人」還是「骨頭」

衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏輯性才能應對，全場...

藍邀陳耀祥專報卻杯葛 鄭運鵬：有SOGO案模仿犯影子

鏡電視申照疑雲，立法院交通委員會今天邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專案報告，並備質詢。不過，國民黨團在開會前...

立委批政府試圖在貿易「抗中」 卻拿不出成績「保台」

民眾黨團今天舉行記者會，呼籲蔡政府努力爭取民主同盟支持，並拿出更靈活、務實的外交方針，以應對中共「經濟政策武器化」的趨勢...

生命園區和縣長立場異 徐欣瑩：與民站一起 不影響團結

新竹縣第一選區國民黨立委林為洲昨宣布不選連任，並支持前立委徐欣瑩回鍋接棒參選，雙邊定調「團結」，然而近期徐欣瑩與新竹縣長...

鏡電視案續延燒 國民黨團要求NCC主委陳耀祥下台

立法院交通委員會今日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，並備質詢。會...

綠委批教育部做公關保顏面 發函詢問國小唱統戰歌未果

台北市敦化國小合唱團被爆料接受福建電視台邀約，拍攝MV合唱中共統戰歌曲「我們同唱一首歌」，民進黨立委林楚茵今天批評，她早...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦