公投電子連署系統拖6年沒上線 時力批中選會剝奪創制權

時代力量立法院黨團總召邱顯智今天表示，內政部漠視投票制度長久以來的缺失，造成民主參與的破口持續存在，請問中選會還要裝睡到什麼時候，才會願意正視國家的行政怠惰而被剝奪的公民權。

時代力量立法院黨團上午舉行「積極保障投票權、電子連署別拖延，中選會不要裝睡」記者會，邱顯智說，內政部漠視投票制度的缺失與中選會的行政怠惰，造成民主參與的破口持續存在，時代力量對此完全不能接受。

邱顯智指出，投票制度長久以來的缺失，包括不在籍投票制度卡關及行政機關的怠惰，導致去年有數十萬人因為檢疫隔離、收容於監獄、協助選務工作，或者其他不得已的工作與身心理因素，無法前往投票所投票。

邱顯智強調，台灣作為民主國家，未來的政府是否充分正當，其實取決於每一個人民是否能夠自由參與選舉，因此就算在2024年的總統及立委選舉之前，內政部沒有完整的時間修正制度缺失，中選會還是應該要檢討實務的運作方式，保障依法可以投票的人能夠投票。

邱顯智質疑，儘管已經有受刑人和確診者為了投票權告上法院，但是到目前為止，沒有看到中選會做出任何的檢討或改進方案，中選會到底要裝睡到什麼時候，才會願意正視因為國家的行政怠惰而被剝奪的公民權。

時代力量黨團幹事長王婉諭則指出，人民在憲法上的創制權，同樣因為行政怠惰而被限制，其中公投電子連署系統從2017年「公民投票法」修正通過至今，已經快要6年仍然沒有上線，而且還不斷地因為各種理由，頻繁改變預計系統上線的期程，持續拖延。

王婉諭要求，中選會應該提出具體的上線期程規劃，定期向大眾報告進度，進而讓人民親自進行管理考核，而且要是下一次再跳票，中選會就必須負起政治責任，向大眾清楚說明致歉，並且提出真正有效的解決辦法。