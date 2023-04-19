國民黨抗議！曾銘宗：民調7成2民眾認為陳耀祥該下台

立法院交通委員會今（19）日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，並備質詢。不過，國民黨團在交通委員會開議前大動作抗議，批評陳耀祥違法亂紀，要求辭職下台。黨團總召曾銘宗引用「美麗島電子報」民調，稱有72.3%的受訪民眾認為陳耀祥應該下台。

曾銘宗接著說，根據民調，僅有4.8%的民眾認為陳耀祥不應該下台，連他都嚇一跳，這樣的主委還有臉坐在那裡笑嘻嘻的。

曾銘宗表示，裁罰中天，行政法院連續十次判決敗訴，中華民國行政歷史上有哪個行政機關裁罰會連續十次敗訴，法院是民進黨開的，若不是非常誇張，會連續判行政機關十次敗訴？美國前總統川普（Donald Trump）再誇張也不敢關掉CNN，對照連續十次行政法院判決裁罰都輸，過去作為關掉中天的基礎，表示不合法、不合理，是民主國家醜聞，陳耀祥本身被列為台北地檢署刑事被告，這個創政務官先例。

國民黨立委費鴻泰表示，陳耀祥現在是待罪之身，已經列為被告好意思坐在這裡，當官、當教授嗎？他質疑，到底是總統蔡英文要求這樣做、行政院前院長蘇貞昌要求這樣做，還是行政院長陳建仁要求這樣做？

在場國民黨立委也舉著手板，高喊陳耀祥下台，並聚集到陳旁邊，大聲斥責陳不適任，應該立刻下台。

民進黨立委鄭運鵬則批評國民黨團，邀請陳耀祥來做專案報告，結果主人修理客人，如果只是做一場作秀，叫人來這樣糟蹋，這樣對嗎？請國民黨團自重。他還反嗆，台北市長蔣萬安施政滿意度最後一名，要不要下台？