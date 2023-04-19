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「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊
衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏輯性才能應對，全場爆笑，但卻引發爭議。薛瑞元昨表示，「這個話（啥米死人骨頭攏有），嘉義人聽得懂」，但是某些天龍國的人，聽不懂這句台語，引申成藐視國會，「我也不計較，但我想是大可不必」。
薛瑞元今到立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告及備詢前，受訪時被問及是否擔心這句話被立委攻擊，他再度強調，首先「這句話本身沒有罵人的意思，本來就沒有罵人的意思」，不是因為他說沒有罵人，就沒有罵人，而是這句話本來就沒有罵人的意謂，這是講事情、說東西，不是在講人。
薛瑞元說，「我在我的故鄉，用我母親的語言，對我的鄉親講話，沒有什麼值得攻擊的地方。」
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