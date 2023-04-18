立委吳欣盈陪柯文哲訪華府 交流立法院修法提案訴求

民眾黨主席柯文哲美東時間17日參訪華盛頓美台商會，由台北市前市長黃珊珊、民眾黨立委吳欣盈、民眾黨秘書長周台竹陪同。吳欣盈台灣時間18日透過臉書表示，這是她第一次以民眾黨立委身份陪同柯文哲到華府，希望透過此行交流，推廣有利台灣的政策。

吳欣盈表示，民眾黨到華府後第一個公開訪問的單位就是與台灣經濟關係密切的美台商會，會中柯文哲一行人與會長韓伯儒等成員深度對談和交流，談及美台商會關注的議題。

吳欣盈指出，會中討論如何改善台灣外商投資環境與地緣政治風險的議題，也提到她接任立委半年多，對修法所投入的努力，包括她欲修改中央銀行法成立外匯投資類主權基金的提案。