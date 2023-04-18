立委吳欣盈陪柯文哲訪華府 交流立法院修法提案訴求
民眾黨主席柯文哲美東時間17日參訪華盛頓美台商會，由台北市前市長黃珊珊、民眾黨立委吳欣盈、民眾黨秘書長周台竹陪同。吳欣盈台灣時間18日透過臉書表示，這是她第一次以民眾黨立委身份陪同柯文哲到華府，希望透過此行交流，推廣有利台灣的政策。
吳欣盈表示，民眾黨到華府後第一個公開訪問的單位就是與台灣經濟關係密切的美台商會，會中柯文哲一行人與會長韓伯儒等成員深度對談和交流，談及美台商會關注的議題。
吳欣盈指出，會中討論如何改善台灣外商投資環境與地緣政治風險的議題，也提到她接任立委半年多，對修法所投入的努力，包括她欲修改中央銀行法成立外匯投資類主權基金的提案。
吳欣盈轉述，無論氣候變遷法還是中央銀行法，都關係到台灣經濟永續發展的法案修正，也獲得在場美台商會成員的支持。接下來幾天，她將拜會美國參眾議員，提出二軌經貿外交等想法與美方進行交流，加強台美經濟鏈結避免雙重課稅的具體政策訴求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言