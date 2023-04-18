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壽險業接力淨灘儀式 賴清德：感謝業界守護地球

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天出席「2023世界地球日『為地球保險』壽險業接力淨灘活動啟動儀式」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天出席「2023世界地球日『為地球保險』壽險業接力淨灘活動啟動儀式」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天出席「2023世界地球日『為地球保險』壽險業接力淨灘活動啟動儀式」，他感謝壽險業界為守護地球所做的貢獻。並盼業界與政府共同合作，協助台灣推動綠色能源的升級轉型，讓台灣在國際社會上更有競爭力。「我們共同合作，打造一個更好的台灣。」

賴清德抵達後，與21家壽險業者一同進行「為地球保險」淨灘活動啟動儀式；隨後致詞時表示，再過幾天就是「世界地球日」，非常感謝大家為守護地球所做的貢獻。壽險業公會在疫情期間，展現業界經營韌性與社會關懷，提供社會穩定力量，協助政府落實各項政策，也希望未來能繼續為台灣這塊土地共同努力。

賴清德表示，目前氣候變遷已是全球關注的焦點，台灣也受到氣候變遷的影響，舉例來說，颱風所夾帶的龐大雨量，往往是台灣水資源非常重要的來源。過去台灣每年都會有颱風，但是現在已經有3年多沒有颱風登陸。氣候變遷不僅是環境保護議題，更影響到企業發展及社會的運作，甚至是人類的生存。

賴清德提到，蔡英文總統在2021年4月22日世界地球日宣示台灣要達到2050淨零轉型目標，這是全球140多個國家與地區的共同使命。2022年3月，行政院亦公布淨零轉型路徑圖，希望達到能源轉型更安全、產業轉型更有競爭力、社會轉型更永續、生活轉型更具韌性等四大轉型策略，預計在2030年投下新台幣9千億元，希望帶動公私協力，一起往淨零轉型的目標來邁進。

賴清德指出，除了四大轉型策略外，行政院也公布了12項關鍵戰略，其中「綠色金融」就是非常重要的一項。面對氣候變遷，政府把危機視作轉機，希望在妥善因應氣候變遷的過程中，能夠讓台灣社會更智慧、更永續、也更具韌性。

賴清德 氣候變遷 颱風

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