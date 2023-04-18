成效不公布、保障不入法 專家批再生醫療法重利輕命

立院本周五將協商《再生醫療法》雙法，衛福部和食藥署今邀集多位專家開記者會為法案背書。不過，一路緊盯修法的受試者保障協會表示，這場記者會還是避重就輕，只是要大家相信所謂的加強審查，就是不願意將更多給病人的保障入法，連現有數百名個案的療效都不願意公佈；修法只是為了產業和醫院開門，末期病人可能被佔便宜、暴露於極大風險。前衛生署署長楊志良也說，允許醫院設立公司，完全違背醫療法的精神，衛福部簡直是頭腦壞掉。

受試者保護協會前理事長、常務理事林綠紅表示，現在依循藥事法、特管辦法，再生醫療有很多就可以做了，既然要立法，就應該補強現有制度的不足或不夠清楚之處，更周全保障人民醫療福祉。再生醫療的療效未知又非常昂貴，一直是最大的爭議點，然而，衛福部連對病人的好處在哪，都說不清楚，三年來接受細胞治療的個案成果如何，也不願意坦然公布。根本看不到草案哪裡是比現在的特管辦法更周全，只看「開門」去幫助廠商或醫院盈利。

「不能讓任何可能佔病人便宜的事情發生，因為他們都是末期病人，沒有別的辦法了。」林綠紅說，依照現行特管辦法救規定「必要時得公告治療成果」，當時寫下這一條，就是為了讓資訊透明，病人才有資訊去考慮要做這個治療。若決定要試，病人就得花幾百、幾千萬，要求衛福部把成效公布、講清楚，並不是過分的要求。

受試者保護協會常務理事滕西華表示，過去做人體試驗，經費和風險主要由藥廠承擔，現在的修法卻是讓病人來出錢，風險由病人和保險公司承擔，醫院還可以為此設立以營利為目的的公司，這將大幅改變人體試驗的機制，特別是末期病人相關的部分。

「設備、能力、風險管理等，衛福部都說要加強審查，但就是不願意入法，這真的是為病人好嗎？」滕西華分析，按照目前政院版草案，病情越嚴重的末期病人，法規對他越不利，如果治療致死，病家也難以證明不是自然病程的死亡。病人接受政府強調有審查把關的治療，一旦出事卻沒有藥害救濟，等於政府只顧核准，卻未伴隨責任，病家人財兩失，情何以堪，醫病衝突很可能會增加。

前衛生署署長楊志良表示，公立醫院和財團法人醫院都是非營利機構，不用繳納地價稅、房屋稅、營利事業所得稅，盈餘應用於提高醫療品質、回饋社會、提高醫療人員待遇，醫療人員的薪資才是要繳稅的。既然醫療法的精神是這樣，連核心醫療業務外包都禁止了，醫院怎麼還可以經營公司？「現在衛福部腦袋壞掉，又想要搞這個。」

滕西華感嘆，政策時常時空錯置，2013年「反服貿」也包括反對醫院公司化，因為醫院是救人的地方，允許醫院設立公司，當然會有倫理或利益的衝突。滕西華強調，沒有人否認再生醫療的重要性，但政府必須面對再生醫療帶來的這些難題和挑戰，不能一心一意只想趕快通過。