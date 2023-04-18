社宅數字挨批灌水 陳建仁：資訊透明進度穩健推動

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長陳建仁今天表示，社宅達成計算標準始終如一，自2017年核定計劃時，就是以既有、新完工、興建中及已決標待開工等各項列為統計標的，從未變更統計方式。圖／取自陳建仁臉書
行政院長陳建仁今天表示，社宅達成計算標準始終如一，自2017年核定計劃時，就是以既有、新完工、興建中及已決標待開工等各項列為統計標的，從未變更統計方式。圖／取自陳建仁臉書

民眾黨、國民黨兩大黨團昨天質疑蔡政府的「8年20萬戶」社宅數字灌水，政策跳票。行政院陳建仁今天表示，社宅達成計算標準始終如一，自2017年核定計劃時，就是以既有、新完工、興建中及已決標待開工等各項列為統計標的，從未變更統計方式，相關進度也都公布在內政部不動產資訊平台的社會住宅專區，資訊開放透明且進度穩健推動。

陳建仁透過臉書指出，實現居住正義是蔡英文總統最重要的施政之一，早在2017年行政院就核定社會住宅興辦計畫 ，設定20萬戶社宅的目標，這包括12萬戶直接興建，再加上8萬戶包租代管，期能解決社會上住居需求的問題。

陳建仁說，在2020年以前，興建社宅主要由地方自行辦理，但為加速推動，2021年後則以中央的國家住都中心為主力，過去3年儘管受到疫情、缺工缺料的影響，但仍能在全國完成發包超過2.7萬戶，真的很不容易。現在社宅政策推動的作為也有賴地方政府共同合作，以台北市為例，因內政部共約45.86億元各項補助款的挹注，已經完工超過1萬1364戶社會住宅。

陳建仁說，行政院全力支持內政部與國家住都中心，期能在2024年底前達成20萬戶的目標。建設不分藍綠，只有中央地方共同努力，才是社會的福祉、人民的福利。大家一起繼續加速社宅進度，幫年輕人減輕負擔，照顧每一個有需要的人。

社宅 陳建仁 行政院

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