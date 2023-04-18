快訊

健保署長石崇良昨驚傳被「免職」 薛瑞元曝考量是這點

小六女生遭「師對生」霸凌惡行曝光 家長淚訴：救救我的小孩

挨告殺人等62案查無不法 蘇貞昌：勇敢戰勝病毒、謠言

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
前行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委、女兒蘇巧慧舉辦的電影疫起包場活動。記者林縉明／攝影
前行政院長蘇貞昌今晚出席民進黨立委、女兒蘇巧慧舉辦的電影疫起包場活動。記者林縉明／攝影

民眾不滿政府涉嫌擋疫苗、貪瀆、圖利、殺人等罪共62案，對蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌疫情指揮中心前指揮官陳時中等人提告，台北地檢日前以查無不法為由全數簽結。蘇貞昌今晚出席活動受訪表示，對事情有些人可能有不同看法，唯有團結一起，堅定勇敢，才能戰勝病毒、謠言、不實指控，希望國人能夠勇敢向前，台灣加油。

電影疫起改編自20年前SARS和平醫院封院事件，民進黨立委蘇巧慧今天晚上包場，邀請兩代防疫團隊跟蘇貞昌等人一同觀賞，除了以行動支持國片，更感謝所有第一線醫護人員，在口罩令大鬆綁後第2天，「疫起」邁向疫後新生活。

蘇貞昌表示，今天是全國脫下口罩的第2天，這20年間大疫情侵襲台灣，從SARS到新冠肺炎，國人面對疫情嚴重，第一線人員辛苦堅持下及全民團結配合下，終於跨過疫情，今天包場活動表達對電影人支持，也了解到面對疫情多不容易。

蘇貞昌說，20年前當時台北縣政府三重醫院設置加護病房，看到第一線醫護人員面對不知的恐怖，選擇守護國人健康，這次疫情，包括政府決策、立法院幫忙通過預算，全國齊心努力對抗疫情，台灣才能安全，希望民眾進到戲院看電影，表達對防疫團隊感謝跟敬意。

疫情 蘇貞昌 電影

延伸閱讀

查無不法簽結 陳時中：終於還我及防疫夥伴遲來的清白

【重磅快評】不避被告再審鏡電視 原來陳耀祥有護身符

蘇貞昌邀「自己人」吃火鍋談缺蛋問題？ 陳吉仲回應了

蔡麥歷史會晤 蘇貞昌：慶幸此刻領導國家的不是馬英九

相關新聞

「啥米死人骨頭攏有」被說藐視國會 薛瑞元最新4字回應

衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，並獲頒傑出校友，他代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏...

健保署長石崇良昨驚傳被「免職」 薛瑞元曝考量是這點

總統府昨公告，健保署長石崇良因「另有任用」應予免職，引起社會譁然。衛福部長薛瑞元今說明原委，主要考量石崇良還年輕，離退休...

挨告殺人等62案查無不法　蘇貞昌：勇敢戰勝病毒、謠言

民眾不滿政府涉嫌擋疫苗、貪瀆、圖利、殺人等罪共62案，對蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心前指揮官陳時中等人提告...

郭台銘辦座談拚徵召 國民黨：尊重規畫並持續協調溝通

鴻海創辦人郭台銘今天進行訪日返台報告說明會，表示接下來會舉辦多場座談會，向大家報告更具體的參選主張，讓人民來決定誰能真的...

蔡英文巡視海巡署 肯定第一線展現高度專業、臨危不亂

蔡英文總統今天下午視察海洋委員會海巡署，她肯定海巡同仁在第一線展現高度專業及其臨危不亂的反應。她並指出，海巡及國軍單位通...

外交部感謝G7外長聲明挺台 斥中國抗議扭曲事實

「七大工業國集團」外長會議聯合聲明內容友台，外交部今天表示高度歡迎與感謝。對於中國稱聲明「縱容台獨」，外交部嚴正重申，台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦