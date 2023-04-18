挨告殺人等62案查無不法　蘇貞昌：勇敢戰勝病毒、謠言

民眾不滿政府涉嫌擋疫苗、貪瀆、圖利、殺人等罪共62案，對蔡英文總統、前行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心前指揮官陳時中等人提告，台北地檢日前以查無不法為由全數簽結。蘇貞昌今晚出席活動受訪表示，對事情有些人可能有不同看法，唯有團結一起，堅定勇敢，才能戰勝病毒、謠言、不實指控，希望國人能夠勇敢向前，台灣加油。

電影疫起改編自20年前SARS和平醫院封院事件，民進黨立委蘇巧慧今天晚上包場，邀請兩代防疫團隊跟蘇貞昌等人一同觀賞，除了以行動支持國片，更感謝所有第一線醫護人員，在口罩令大鬆綁後第2天，「疫起」邁向疫後新生活。

蘇貞昌表示，今天是全國脫下口罩的第2天，這20年間大疫情侵襲台灣，從SARS到新冠肺炎，國人面對疫情嚴重，第一線人員辛苦堅持下及全民團結配合下，終於跨過疫情，今天包場活動表達對電影人支持，也了解到面對疫情多不容易。

蘇貞昌說，20年前當時台北縣政府三重醫院設置加護病房，看到第一線醫護人員面對不知的恐怖，選擇守護國人健康，這次疫情，包括政府決策、立法院幫忙通過預算，全國齊心努力對抗疫情，台灣才能安全，希望民眾進到戲院看電影，表達對防疫團隊感謝跟敬意。