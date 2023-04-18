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蔡英文巡視海巡署 肯定第一線展現高度專業、臨危不亂

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午視察海洋委員會海巡署。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午視察海洋委員會海巡署。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午視察海洋委員會海巡署，她肯定海巡同仁在第一線展現高度專業及其臨危不亂的反應。她並指出，海巡及國軍單位通力合作，都能即時掌握台海動態，也和各方盟友密切聯繫，共同掌握區域安全情勢，確保國家的安全。

蔡總統抵達後，聽取簡報，最後頒發加菜金，感謝海巡同仁的辛勞付出。她說，今天特別來到勤務指揮中心與大家見面，她知道這段期間，因為中國軍演，大家的任務非常繁重；也有看到海巡的弟兄姊妹來她的臉書、IG留言，所以特別來幫大家打氣，也代表國人向海巡弟兄姊妹致上最深的感謝。

蔡總統提到，從簡報可以看到，海巡及國軍單位通力合作，都能即時掌握台海動態，「我們也和各方的盟友密切聯繫，共同掌握區域安全情勢。她要對大家在第一線所展現的高度專業，以及臨危不亂的反應表示肯定。」

蔡總統指出，海巡署除了維護海域治安，也肩負查緝毒品走私等工作。即便在軍演、巡航追查等專案任務期間，救難救災、取締越界等業務，也都沒有停下來。尤其，這次針對認知作戰的因應，更是一個重要的突破。

蔡總統表示，海巡的業務很龐大、也很辛苦，更是確保國家安全的重要環節。因此，她也要特別請主委管碧玲深入了解海巡弟兄姊妹在後勤上的需求，提升相關的軟硬體設備，給大家更周全的照顧，並再次感謝大家的付出，「大家辛苦了」。

海巡署 國軍 台海

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