高市府撤案 藍：輿論壓力幫許名春解套 綠：被有心人士扭曲

勞動部動用3000萬元就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動，遭綠委楊曜質詢批「拍高雄市府馬屁」，爭議延燒多日，高雄市政府決定撤案，高雄藍綠議員都嘆可惜，地方認為，輿論壓力升高，紀念活動主題也失焦了，撤案有助止血。

1973年9月3日清晨，一艘由旗津開往前鎮的渡輪「高中六號」在航行途中翻覆沉沒，造成25名乘客罹難；罹難者均為住在旗津中洲的前鎮高雄加工出口區年輕女性。今年為事件50周年，市府原本想擴大舉行紀念活動，扯出「拍馬屁風波」，市府向勞動部爭取的3千萬補助決定撤案，活動是否還要辦，高雄市勞工局話沒說死，僅說周年紀念活動暫時擱置，再評估後續。

國民黨高雄市議會黨團總召陳美雅說，25淑女墓有其時空背景，彰顯女性勞動貢獻與價值是好事，辦紀念活動有其意義，市府財政困難，向中央爭取補助無可厚非，感覺楊曜質詢和許銘春答詢表現是擦槍走火，「子彈打歪了」，許銘春淚灑議場等言行，反而讓高雄形象跟著受傷，整體事件就是民進黨的一場大秀，最終受傷的還是勞工。

陳美雅也說，許銘春當過高雄市副市長，情感上支持高雄多一點無可厚非，但任何補助都要能禁得起檢驗，如今選擇撤案應該是想幫許銘春解套，也讓風波早日落幕。

「應該是輿論壓力讓市府讓步了！」國民黨市議員蔡金晏說，就業安定基金有一定作用，專款專用最沒爭議，勞動部、市府要思考為何會引發爭議，紀念活動不是不能辦，而是要辦得有正當性，經費來源也要能受公評。

民進黨市議員簡煥宗說，立委楊曜應該是不夠理解「25淑女墓」背景，那不只是一起交通事故，是反映出那一時代女工對台灣經濟的貢獻，紀念活動被有心人士扭曲太可惜。

外界認為，許銘春戶籍在左營區，當過高雄市副市長，高雄淵源深厚，有可能接棒現任立委劉世芳回高雄選左營、楠梓區立委，對此，簡煥宗認為，許參選機率應該不高，外界不必有太多臆測。