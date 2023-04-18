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高市府撤案 藍：輿論壓力幫許名春解套 綠：被有心人士扭曲

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
勞動部長許銘春日前在立院衛環委員會遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度難過落淚。本報資料照片
勞動部長許銘春日前在立院衛環委員會遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度難過落淚。本報資料照片

勞動部動用3000萬元就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動，遭綠委楊曜質詢批「拍高雄市府馬屁」，爭議延燒多日，高雄市政府決定撤案，高雄藍綠議員都嘆可惜，地方認為，輿論壓力升高，紀念活動主題也失焦了，撤案有助止血。

1973年9月3日清晨，一艘由旗津開往前鎮的渡輪「高中六號」在航行途中翻覆沉沒，造成25名乘客罹難；罹難者均為住在旗津中洲的前鎮高雄加工出口區年輕女性。今年為事件50周年，市府原本想擴大舉行紀念活動，扯出「拍馬屁風波」，市府向勞動部爭取的3千萬補助決定撤案，活動是否還要辦，高雄市勞工局話沒說死，僅說周年紀念活動暫時擱置，再評估後續。

國民黨高雄市議會黨團總召陳美雅說，25淑女墓有其時空背景，彰顯女性勞動貢獻與價值是好事，辦紀念活動有其意義，市府財政困難，向中央爭取補助無可厚非，感覺楊曜質詢和許銘春答詢表現是擦槍走火，「子彈打歪了」，許銘春淚灑議場等言行，反而讓高雄形象跟著受傷，整體事件就是民進黨的一場大秀，最終受傷的還是勞工。

陳美雅也說，許銘春當過高雄市副市長，情感上支持高雄多一點無可厚非，但任何補助都要能禁得起檢驗，如今選擇撤案應該是想幫許銘春解套，也讓風波早日落幕。

「應該是輿論壓力讓市府讓步了！」國民黨市議員蔡金晏說，就業安定基金有一定作用，專款專用最沒爭議，勞動部、市府要思考為何會引發爭議，紀念活動不是不能辦，而是要辦得有正當性，經費來源也要能受公評。

民進黨市議員簡煥宗說，立委楊曜應該是不夠理解「25淑女墓」背景，那不只是一起交通事故，是反映出那一時代女工對台灣經濟的貢獻，紀念活動被有心人士扭曲太可惜。

外界認為，許銘春戶籍在左營區，當過高雄市副市長，高雄淵源深厚，有可能接棒現任立委劉世芳回高雄選左營、楠梓區立委，對此，簡煥宗認為，許參選機率應該不高，外界不必有太多臆測。

高雄市 許銘春 勞動部

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