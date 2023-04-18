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「啥米死人骨頭攏有」被說藐視國會 薛瑞元最新4字回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元說，某些天龍國的人，聽不懂這句「啥米死人骨頭攏有」台語，延伸成藐視國會，「我想是大可不必」。記者沈能元／攝影
薛瑞元說，某些天龍國的人，聽不懂這句「啥米死人骨頭攏有」台語，延伸成藐視國會，「我想是大可不必」。記者沈能元／攝影

衛福部長薛瑞元日前出席母校嘉義高中99周年校慶，並獲頒傑出校友，他代表致詞時笑談立法院「啥米死人骨頭攏有」，需要有好的邏輯性才能應對，全場爆笑，但卻引發爭議。對此，薛瑞元今表示，當時他是對嘉義高中學長、學姐及嘉義鄉親的致詞，「說這個話（啥米死人骨頭攏有），嘉義人聽得懂」，但是某些天龍國的人，聽不懂這句台語，延伸成藐視國會，「我也不計較，但我想是大可不必」。

薛瑞元說，這句話主要是說，他在立法院不是什麼都懂，而在立法院被問的問題是「啥米死人骨頭攏有」，但這句話是對事、對物、不對人，講的是事情、東西，不是對人。只是說明在立法院被問到任何事情，必須要很有邏輯思維，才能即時回答，當時在座的有立委蔡易餘、新北市長侯友宜，也都是哄堂大笑，侯友宜還是他嘉義中學的學弟，「大家都哈哈大笑，沒有人感受到冒犯。」

薛瑞元說，但是某些天龍國的人，聽不懂這句台語，而延伸為藐視國會，「我也不計較」，因為這些人不是他演說的對象，無法強迫對方懂，但如此延伸「我想是大可不必」。

嘉義 薛瑞元 立法院

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