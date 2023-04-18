健保署長石崇良昨驚傳被「免職」 薛瑞元曝考量是這點

總統府昨公告，健保署長石崇良因「另有任用」應予免職，引起社會譁然。衛福部長薛瑞元今說明原委，主要考量石崇良還年輕，離退休年齡還很長，且大家知道政務官就是隨時「來來去去」，對石崇良的生涯規劃不太妥當，還有很多年可以為國家做事，而石崇良接任署長後，也表達意願希望以事務官任用，因此，尊重石的個人意願，就改為事務官任用。

薛瑞元指出，健保署長為雙軌職位，也就是可用政務官或事務官任用，前署長李伯璋因年齡逾65歲，超過公務人員退休年齡，無法以事務官任用，改以政務官，石崇良接任時，為讓銜接速度更快，並省去改任事務官的程序，而先以政務官任命並報行政院、總統府核准。

薛瑞元說，當石崇良改為事務官任用時，總統府必須先將石的政務官身份免職，同時由行政院改任事務官，而這件事於昨天同時生效，以保障石崇良的權利。